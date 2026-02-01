ミラクルひかるさんと荒牧陽子さんのジョイントステージが、2026年5月31日に旭川、6月1日に札幌で開催されます！

昨年チケット完売で話題になったライブの復活公演として、北海道で2日連続の実施です。

爆笑トークと本格歌唱を同じ夜に味わえる、ものまねファン注目の公演になっています☆

STVイベント「ミラクルひかる×荒牧陽子 ものまねジョイントスーパーライブ」

旭川公演：2026年5月31日（日） 開場16:00／開演16:30札幌公演：2026年6月1日（月） 開場18:15／開演19:00チケット料金：一般 5,000円（税込・全席指定）

会場：旭川市民文化会館 大ホール／カナモトホール（札幌市民ホール）。

STV札幌テレビ放送は、北海道を拠点にイベント企画も展開している放送局です。

今回の公演は、同局イベントとして実施されるものまねジョイントライブです。

会場規模の異なる旭川と札幌を連続で回るため、地域ごとの来場しやすさにも配慮された日程構成です。

会場別タイムテーブルの見どころ

旭川公演は日曜16時30分開演で、週末の外出プランに組み込みやすい時間設定です。

札幌公演は平日19時開演で、仕事帰りでも立ち寄りやすい夜公演になっています。

開場から開演までの待ち時間は旭川が30分、札幌が45分で、来場動線を調整しやすい設計です。

ミラクルひかる×荒牧陽子のステージ構成

ミラクルひかるさんは兵庫県出身で、「歌まね」と「しゃべりまね」の両面でレパートリーの幅を広げてきたものまね芸人です。

荒牧陽子さんは岡山県出身で、カラオケガイドヴォーカルで培った表現力を軸に、ものまねシンガーとシンガーの両方で活動しています。

トークの切れ味と歌唱の再現力を同時に押し出せる組み合わせなので、バラエティ感とライブ感を一度に楽しめるステージです。

チケット情報と来場前チェック

チケット：各プレイガイドで販売中座席：全席指定未就学児：入場不可お問い合わせ：011-221-0144（平日10:00〜15:00）

料金が一律5,000円のため、会場ごとの比較がしやすく、日程優先で選びやすいチケット設計です。

昨年の完売実績がある公演なので、希望日が決まっている場合は早めの座席確保がポイントになります。

同じ演目でも会場の雰囲気で体感が変わるため、旭川と札幌のどちらを選ぶかでライブの印象も変わりやすい構成です。

ものまねライブの醍醐味である「笑い」と「歌」を高い密度で味わえる、北海道公演ならではの2日間です。

完売実績のあるタッグ公演が再び見られる機会として、2026年初夏のエンタメ予定に入れやすい一本になっています。

【完売続出の最強ものまねタッグが帰ってきた！

STVイベント「ミラクルひかる×荒牧陽子ものまねジョイントスーパーライブ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. STVイベント ミラクルひかる×荒牧陽子 ものまねジョイントスーパーライブの価格はいくらですか？

チケット料金は一般 5,000円（税込・全席指定）です。

Q. STVイベント ミラクルひかる×荒牧陽子 ものまねジョイントスーパーライブの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. STVイベント ミラクルひかる×荒牧陽子 ものまねジョイントスーパーライブの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

