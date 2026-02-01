京阪百貨店守口店で、関西グルメを集めた催事「上方うまいもんめぐり」が2026年3月19日から6日間開催されます！

今回は関西各地のスパイスカレーとパンに焦点を当て、初出店や限定メニューを組み合わせた構成です。

老舗の定番と新鋭の話題店を同じフロアで回れるため、短期間で“今の上方グルメ”をつかみやすいイベントになっています☆

京阪百貨店「上方うまいもんめぐり」

開催期間：2026年3月19日（木）〜3月24日（火）会場：京阪百貨店 守口店 8階大催事場営業時間：午前10時〜午後7時最終日閉場時間：午後6時イートイン オーダーストップ：閉場15分前出店数：総勢54社（新規出店14社を含む）

京阪百貨店は大阪府守口市に本社を置き、地域の食や暮らしに密着した催事を継続している百貨店です。

今回の会場となる守口店8階大催事場は、イートイン企画と物販企画を同じフロアで回遊できる構成になっています。

本催事では近畿2府4県を中心に、関西の老舗から新店までを横断して楽しめる6日間の食イベントとして展開中。

関西スパイスカレー特集とイートインの注目ポイント

3月19日・20日提供：CURRY家 Ghar「花椒チキンカレー」1,430円3月19日・20日提供：curry&spice warung「和出汁スパイスカレー」1,500円3月23日・24日提供：スパイス工房 燦「限定復刻カレー」1,500円3月21日・22日提供：Spices Curry Synergy「あいがけカレー」1,650円3月21日・22日提供：スパイス食堂ニッキ「マグ出汁チキンと菜の花ドライキーマ」1,650円3月23日・24日提供：創作カレー ツキノワ「鯛出汁だんご入り鶏キーマ」1,500円お食事処出店：中華そば「麦の夜明け」「麦の夜明け」提供予定数：定番・季節限定・つけ麺を含む計6種

カレー特集は販売日がはっきり分かれているため、狙う皿に合わせて来店日を組み立てやすい企画です。

1,430円から1,650円の価格帯で個性の異なる6店が並び、和出汁系から副菜を重ねたあいがけまで比較しながら選べます。

「初登場」「初出品」「限定復刻」のラベルが付いた構成なので、常設では出会いにくい一皿を狙える点も注目ポイントです。

イートインには京都のラーメン店「麦の夜明け」が京阪百貨店初出店し、計6種を食べ分けできるラインアップで提供予定です。

スパイスカレー、パン、ラーメン、話題のスイーツ、かき氷までジャンルが横断しているため、同伴者と好みが分かれる日でも回りやすさがあります。

日替わり要素と初出店要素が同時に入っているため、1回目は全体把握、2回目は目当て狙いという回り方も組みやすい構成です。

関西の食文化を“老舗の安定感”と“新鋭の挑戦”の両方で体験したい時期に、タイミングを合わせやすい催事になっています。

【老舗と新鋭の味を6日間で食べ比べ！

京阪百貨店「上方うまいもんめぐり老舗と新鋭が集う関西グルメ催事特集」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「上方うまいもんめぐり」はいつ開催されますか？

2026年3月19日（木）から3月24日（火）まで開催されます。

Q. 会場と営業時間を教えてください。

京阪百貨店 守口店8階大催事場で、各日午前10時から午後7時まで、最終日は午後6時閉場です。

Q. スパイスカレー特集の価格帯はどのくらいですか？

ラインナップされている特集メニューは1,430円から1,650円の価格帯です。

