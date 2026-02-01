2026年2月18日に発売された青山 新さんの新曲『十三ヶ月』が、2026/3/2付オリコン週間演歌・歌謡シングルランキングで1位を記録しました！

同週のオリコン週間シングルランキングでも8位に入り、演歌・歌謡の枠を超えて広く聴かれている流れが数字に表れています。

2月22日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」、2月24日のNHK「うたコン」出演で注目が重なり、7年目の勝負曲として存在感を強めるタイミングです☆

青山新「十三ヶ月」

発売日：2026年2月18日商品形態：シングルCD 3タイプ（TYPE 俺の女／TYPE 丸／TYPE 上々）定価：1,550円（税抜1,409円）『十三ヶ月』MV再生数：公開7日間で14万回到達

今回の『十三ヶ月』は、前作『身勝手な女』に続くランキング首位を狙う楽曲としてリリースされ、結果として二作連続の1位獲得につながりました。

オリコン実績とテレビ露出の連動

オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング（2026/3/2付）：1位オリコン週間シングルランキング（2026/3/2付）：8位テレビ出演日：2月22日「千鳥の鬼レンチャン」／2月24日「うたコン」

演歌・歌謡ランキング1位と総合シングル8位の同時達成は、コアファンだけでなく初見層にも届いたことを示す結果です。

テレビ2番組で歌唱を見た視聴者の反応がSNSで広がり、低音の響きや歌唱力への評価が一気に可視化されました。

ランキングと露出が同じ週に重なったことで、新曲の話題が短期間で増幅した流れです。

3タイプCDで聴き比べできる収録構成

TYPE 俺の女：TECA-26004TYPE 丸：TECA-26005TYPE 上々：TECA-26006共通トラック数：各タイプ5トラック

3タイプとも表題曲『十三ヶ月』を軸にしながら、カップリング曲を変えて世界観を広げる作りになっています。

TYPE 俺の女には「俺の女にならないか」、TYPE 丸には「丸」、TYPE 上々には「人生上々」を収録しています。

同じ表題曲の解釈を違う楽曲で補完できるため、1枚目と2枚目で聴こえ方が変わる構成です。

ソールドアウト公演が続くライブ動員

2025年1月：浦安市文化会館大ホール 単独公演ソールドアウト2025年7月：浅草公会堂 単独公演ソールドアウト2025年9月：名古屋中日ホール 単独公演ソールドアウト2026年3月1日：浦安市文化会館大ホール 単独公演ソールドアウト

公演が連続で完売している点は、配信上の話題だけでなく現地動員にも強さがあることを示しています。

公式YouTube登録者は4万5千人に迫り、楽曲接触からライブ来場へつながる導線も太くなっています。

配信、テレビ、ホール公演が同時進行で伸びる7年目の加速局面です！

2020年デビューから現在までの到達点

デビュー年：2020年（『仕方ないのさ』）前作『身勝手な女』：オリコン週間演歌・歌謡曲ランキング1位「日本作詩大賞」：2年連続ノミネート「年忘れにっぽんの歌」：2度目の出演

デビューから7年目で二作連続首位に到達したことで、キャリアの節目が明確な形になりました。

演歌・歌謡の王道を押さえつつ、配信とテレビの接点を広げている点が現在の強みです。

『十三ヶ月』は、その積み上げを結果として見せた一曲になっています。

二作連続の首位は単発ヒットではなく、前作から続く支持が次作にも接続している証明です。

3タイプCD、テレビ露出、ライブ完売の三本柱がそろい、今後の展開を追いやすい状態になっています。

【7年目で二作連続首位をつかんだ勝負曲！

テイチクエンタテインメント「青山新『十三ヶ月』二作連続首位スタート」】の紹介でした。

