音楽ライブの高揚感と舞台演出の迫力を同時に味わえる『blast ブラスト！』が、この夏の来日ツアー詳細を発表しました。

2026年は全国14都市・全38公演で展開され、先行販売は3月1日からスタートします。

金管、打楽器、ビジュアル演出が一体となる“魅せる音楽”を、劇場空間で体感できるツアーです☆

blast ブラスト！「2026年夏 来日ツアー」

ツアー期間：2026年7月25日（土）〜8月30日（日）公演規模：全国14都市・全38公演チケット先行販売：2026年3月1日（日）10:00〜4月3日（金）23:59一般発売：2026年4月4日（土）10:00〜指定席料金（税込）：S席13,900円／A席10,900円／B席8,900円上演時間：2時間予定（休憩含む）

『blast ブラスト！』は、金管楽器・パーカッション・ビジュアルアンサンブルで構成されるアメリカ発の音楽エンターテインメントです。

同公演は公式サイトでスケジュールとチケット情報を順次公開する来日ツアー作品として展開されています。

2026年ツアーは全38公演の詳細と出演キャストが発表され、夏の全国ホール公演に向けた本格始動となりました。

金管・打楽器・ビジュアルが重なる舞台構成

ステージ構成：3パート編成（金管楽器／パーカッション／ビジュアルアンサンブル）演奏に用いる楽器：60種類以上

打楽器奏者が低い姿勢から一気に音を立ち上げる動きは、リズムの強さを視覚でも伝える『blast ブラスト！』らしい見どころです。

暗い舞台に差し込むスポットとフォーメーションの変化が重なることで、音楽だけでは終わらない立体的なステージ体験が生まれます。

25周年企画とプレミアム公演の注目点

ブロードウェイ進出：2001年受賞歴：トニー賞・エミー賞の2冠（2001年）復活演奏曲：「クラプキ巡査（Gee, Officer Krupke）」復活時期：17年ぶりblastシート料金（税込）：16,900円（ステージ4列目以内）東京プレミアム公演：8月13日14:00／8月14日14:00／8月15日12:30

2026年はブロードウェイ進出から25周年の節目となり、人気曲「クラプキ巡査」の復活演奏が組み込まれました。

東京公演では日本公演通算950回達成を記念したプレミアム公演も設定され、通常回とは異なる特別企画が用意されます。

最前列エリアのblastシートは、音圧とキャストの動線を間近で受け取れる席として注目を集めるポジションです。

日本人キャスト3名と春公演のソリスト共演

SPRING CONCERT 2026開催日：2026年4月5日（日）SPRING CONCERT 2026会場：NHKホール（東京都渋谷区）

日本人キャスト出演：石川直（パーカッション）／米所裕夢（トランペット）／渋田華暖（トランペット）。

日本人キャスト3名の継続出演が決まり、来日公演の核となってきたソリスト陣の存在感が2026年ツアーでも際立ちます。

4月開催のSPRING CONCERT 2026には、石川直とTao Guthrieの追加出演も決定し、全国屈指の高校生との共演が実現します。

本ツアー前にソリストの音色とアンサンブルの化学反応を先取りできる点も、春公演ならではの魅力です。

『blast ブラスト！』2026年ツアーは、音楽、身体表現、色彩演出を一度に受け取れるライブ体験を全国へ届けるラインアップです。

ステージの熱量を近距離で味わいたい人から、久しぶりにホール公演を観る人まで選びやすい公演設計になっています。

【視線も鼓動も奪う音と動きの一体感！

blast ブラスト！

「魅せる音楽エンターテインメント来日ツアー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『blast ブラスト！』2026年夏ツアーはいつからいつまでですか？

2026年7月25日（土）から8月30日（日）までです。

Q. チケットの先行販売と一般発売の開始日はいつですか？

先行販売は3月1日（日）10:00開始で、一般発売は4月4日（土）10:00開始です。

Q. blastシートの料金はいくらですか？

税込16,900円です。

