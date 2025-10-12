サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、きょう２６日に７０歳の誕生日を迎えることを機にソロ活動を本格始動することが２５日、分かった。ソロとして３年半ぶりの新曲「人誑し／ひとたらし」（４月３日配信、６月２４日ＣＤ発売）を発表し、７月から１０都市２２公演のアリーナツアーを開催することも決定。自ら“ＮＥＷ７０’ｓ ここからが始まりでしょ”のキャッチコピーを考案した桑田が古希を迎えてもエネルギッシュに、パワフルに、新たな始まりと位置づけた１年を駆け抜ける。

音楽界のトップランナー・桑田は古希を迎えてなお休むことを知らない。新曲発表、ツアー、今夏には歌詞集の発売も決定し、その歩みは加速するばかりだ。

「思えば私も、いろんなモノをコキすぎて参りました。調子をコイてばかりの人生だったし、いくつになってもバカを辞められずにおります」とこれまでを“桑田節”で振り返りつつ「しかし、今や『人生１００年時代』と言われています。新たな７０歳代のスタートであります」と宣言した。

自ら考案の“ＮＥＷ７０’ｓ”にも特別な思いがある。１９７０年代は日本でフォークソングやニューミュージック、海外でロックやポップスが黄金期を迎え、桑田の血肉となった時代。７０歳となり「『もう』とか『まだまだ』ではありません。むしろ、『ここから』が始まりだと思う次第です」と、令和に“ＮＥＷ７０’ｓ”として生まれ変わる意思が含まれる。

新曲「人誑し／ひとたらし」は高揚感をあおるビート、グループサウンズをほうふつとさせるギターリフでのイントロが印象的。映像は日本の芸能の祖である「能」の聖域・能楽堂で撮影され、日本文化へのリスペクトも示されている。

サザンの全国ツアー翌年にソロツアーを開催することも、桑田の４８年にわたる活動で初めてだ。７月８日の金沢を皮切りに神戸、熊本を巡り、最後は東日本大震災後の２０１１年９月１１日に自身が病からの復帰後、初ライブを行った宮城・セキスイハイムアリーナで、９月１１日を含む３日間。その道のりも、新たな始まりを期す桑田らしい心意気にあふれている。

「さあさあ皆様、ご一緒に人生を謳歌しようではありませんか！！１２０歳まであと５０年！！もう一度人生のスタート・ラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか！！」。粋な言葉で、歌声で、今年も日本中を明るく照らし続ける。