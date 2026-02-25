ディップ株式会社が、同社の冨田英揮代表取締役社長兼ＣＥＯと、ブランドアンバサダーのドジャース・大谷翔平との対談動画「大谷選手が考えるはたらく」篇の公開を２６日に発表。今回の動画では、“はたらく”ということが一つのテーマとして語られている。

その中で、周りを楽にしたい、楽しくしたいという意識について問われた大谷は「もちろんチームスポーツなんで、チームの一人として自分がやるんですけど」と前置きした上で、自身の考えを展開。「チームの中心として計算されている部分も大きいですし、自分がやらなきゃいけないという部分も大きくはあるので、みんながキャプテンではないですけど、一人一人が引っ張っていくっていう気持ちがみんなに、僕はドジャースに所属しているので、このチームにもありますし。自分の中にもチームの一員として周りと楽しく、周りを楽に、チームの一員としてがんばっていきたいなという気持ちがあるので。自分も楽に、他の人に楽にしてもらっている部分もありますし、自分がもちろんそういうふうにしたいなっていうのももちろんありますね」と語った。

また、周りが楽にしてくれているところで、特に周りで感謝している人について問われると「周りでですか？チームとか私生活でも？」と確認した上で、「それはもちろん妻と言うしかないので（笑）妻もそうですし、娘が生まれたので、家に帰るのがまず楽しみですし」と笑顔を見せていた。