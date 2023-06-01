為替市場は次第にドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３５６５ドル付近まで一時上昇。きょうの上げで２００日線でリバウンドしている形となっている。本日の２１日線が１．３６ドル台前半に来ているが、その水準は目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は２１日線を上抜いてており、明日以降の動きが注目されるところ。



ただ、市場は英中銀の利下げサイクル再開が間近に迫っているとの見方を強めている。短期金融市場では３月利下げを７０％程度、４月までなら９５％で織り込んでいる。一部からは、労働市場の軟化を背景に次回の利下げは４月ではなく３月との予想も出ているようだ。その後７月に最終的な追加利下げが行われるとも予測している。



インフレは１月に３．０％まで低下する一方、失業率は５．２％と２０２０年以来の高水準に達しており、求人の低下も相まって今後の賃金上昇圧力は緩和すると見込んでいるようだ。政策委員会内では直近の決定が５対４の僅差となるなど意見の対立が見られるが、２月のガイダンスでは年内の追加利下げ余地があると言及されていた。



GBP/USD 1.3553 GBP/JPY 211.90 EUR/GBP 0.8712



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

