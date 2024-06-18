宮崎市で2次キャンプを行っているJ2新潟はオフ明けの25日、アミノバイタルトレーニングセンター宮崎で3月1日の敵地での今治戦へ向けて練習を再開した。ここまで出場2試合で2ゴールと好調を維持するFWマテウス・モラエス（25）は、開幕から4試合連続アウェーの最後となる次節も得点を狙う。

好調ぶりは表情にも表れている。「いいプレーをしてゴールをする。プラン通りにいっているのが凄くうれしい」と笑みがこぼれるモラエスは、ここまで2ゴール。キャンプの充実ぶりが結果につながっており「みんなに自信を与えるプレーをし続けたい」と頼もしい限りだ。

第2節の徳島戦は膝に痛みを感じて回避したが、先発した開幕節の愛媛戦、前節の讃岐戦と先制点をマーク。ともに流れを呼び込み、チームも勝利した。際立つゴール前での冷静さは「日々の練習から（局面を）想定している」というトレーニングのたまものだ。

1月上旬から今月までの約2カ月に及ぶキャンプはプロ生活でも初。「長い期間いることでピッチ内でも外でも、みんなの関係が深まる」とメリットを挙げる。船越優蔵監督とも良好な関係を築いており「監督が僕のポテンシャルを引き出そうとしている」と目を輝かせる。それはポジション変更にも表れ、愛媛戦の3トップの右から前節はシャドーに変更。より相手ゴールの近くでプレーし「どちらも心地よくプレーできる」と手応えを口にする。

長かったキャンプも28日まで。「新潟に帰りたくてむずむずしている」という点取り屋は今治戦でも「ゴールをします」と宣言した。開幕から続くアウェー4試合を勝利で締めくくり、新潟に戻る。（西巻 賢介）