北海道の味覚をバーガーで食べ比べ満喫！JJ BURGER「限定 ジンギスカン＆4種の北海道チーズバーガー」
3月のJJ BURGERで、北海道フェア連動の限定バーガー2種がスタートします。
香ばしいラムを主役にしたジンギスカンバーガーと、濃厚チーズを重ねたチーズバーガーを同時に選べる構成です。
食べごたえのある主役メニューに加え、コーンポタージュ味のポテトまでそろう春限定ラインアップです☆
JJ BURGER「3月限定 ジンギスカン＆4種の北海道チーズバーガー」
販売期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）取扱店舗：11店舗（大玉店、黒部店、津幡店、川北店、坂井店、清水店、瑞穂店、伊賀店、高島店、木津川店、出雲店）営業時間：10:00〜19:00企画連動：PLANT全店「旅する北海道フェア」（3月7日開始）
PLANTは、ホームセンターとスーパーマーケットの機能をあわせ持つスーパーセンター業態です。
JJ BURGERは、SUPER CENTER PLANT店内で展開される直営オリジナルハンバーガーショップです。
今回の新作は、北海道フェアにあわせて開発された期間限定メニューとして展開中。
ジンギスカンバーガー
価格：790円（税込）
北海道の定番調味料として知られるベル食品の「成吉思汗のたれ」を使い、醤油の旨みとりんごの甘みでラムの香りをまとめた仕立てです。
香味野菜の風味が後味を整えるため、ラムの個性を感じながらも重くなりにくい食べ心地です。
濃い味のバーガーをしっかり楽しみたい日や、肉系メニュー中心で選びたいときに相性のよい一品です。
4種の北海道チーズバーガー
価格：890円（税込）
北海道産チェダー、マスカルポーネ、クリームチーズを使ったソースに、カマンベールチーズを重ねた4種構成です。
塩味、コク、ミルク感の出方が異なるチーズを組み合わせることで、ひと口ごとに厚みのある味わいが続きます。
チーズの濃厚さを主役にしたバーガーを探すときに、満足感を出しやすいメニューです。
フライドポテト コーンポタージュ味
Mサイズ：260円（税込）メガサイズ：690円（税込）
北海道じゃがいもを100％使用したフライドポテトに、コーンポタージュの甘い香りを重ねたサイドメニューです。
バーガーの濃い旨みに対して、やわらかい甘みを足せるため、セット全体の味のバランスを取りやすくなります。
複数人でシェアしやすいメガサイズがある点も、春の集まり需要に合わせやすいポイントです。
3月限定企画の使い分けポイント
食べ比べ対象：バーガー2種＋サイド1種限定期間：31日間
3月前半はフェア開始前の先行感を楽しめる時期で、後半は春休み需要と重なるため来店タイミングで雰囲気が変わります。
ジンギスカン系の香ばしさとチーズ系の濃厚さを同月内で選べる構成は、リピート利用と相性のよい企画です。
期間が明確なメニューなので、気になる味を順番に試しやすい春の食べ比べ企画です。
北海道フェアらしい素材感とボリューム感を、バーガーとサイドで組み合わせて楽しめるラインアップです。
定番とは違う季節限定の味を選びたいときに、3月のJJ BURGERはチェックしやすい内容です。
【北海道の味覚をバーガーで食べ比べ満喫！
JJ BURGER「3月限定 ジンギスカン＆4種の北海道チーズバーガー」】の紹介でした。
