春のお花見を楽しみたいのに、花粉や冷え込みで予定を立てづらいと感じる時期に、新しい滞在プランが発表されました。

ブリリアントヴィレッジ日光で、室内演出と屋外の桜を組み合わせた「お花見グランピングプラン」が始まります。

テント内の快適さと地元食材の夜桜BBQを同時に味わえる、春限定の宿泊体験です。

ブリリアントヴィレッジ日光「お花見グランピングプラン」

宿泊期間：2026年3月9日（月）〜4月30日（木）料金：4名1室利用時 1名21,000円〜所在地：栃木県日光市瀬尾2010アクセス：今市ICから車で約15分

ブリリアントヴィレッジ日光は、世界遺産都市・日光の自然に囲まれたグランピングリゾートです。

運営する太平は、埼玉県杉戸町を中心に複数事業を展開する総合事業商社として地域に根ざした運営を続けています。

今回の春限定プランでは、天候や開花状況に左右されにくい室内演出と、日光のリアルな春景色を重ねて楽しめる設計になっています。

開花タイミングに左右されにくいWお花見設計

室数条件：1日1棟限定開花予想：3月下旬〜4月上旬見頃目安：4月中旬ごろ

室内は桜装飾で統一され、外気温や花粉を気にせず春気分を作りやすい環境です。

例年4月中旬には屋外の桜も見頃に入り、インドアとアウトドアの両方を一度の滞在で体感できます。

「予定日に花が咲くか不安」というお花見の定番課題を、宿泊体験の設計でカバーしたプランです。

桜香るティータイムと地元食材BBQの二段構え

食事条件：1泊2食付き夕食食材：霧降高原牛・日光HIMITSU豚限定特典：桜紅茶・桜クッキー

到着後は桜紅茶と桜クッキーでティータイムを楽しみ、滞在の導入から春らしい香りを感じられます。

夕食は栃木の地元素材を使ったBBQが中心で、夜はキャンプファイヤーと合わせた屋外時間も組み込めます。

昼は室内でゆったり過ごし、夜は外で食と景色を味わう流れが作りやすい構成です。

春休み・GWの早期予約で体験価値を上げる条件

早割条件：60日前までの予約割引額：1名1,500円OFF特典：貸切風呂1回無料

春休みからGWにかけては予約が集中しやすく、人気日程は早期で埋まりやすい傾向です。

早割は価格メリットに加えて貸切風呂特典が付き、滞在中の過ごし方を広げやすくなっています。

自然の中でのんびりしたい日程ほど、条件がそろうタイミングで確保する動きが有効です。

寒さや花粉への不安を減らしながら春らしさを取り入れたい人にとって、使い勝手の良いプラン構成になっています。

屋内演出、地元食材、屋外体験を1泊2日でつなげられる点が、この春の魅力です。

【花粉と寒さを避けて春の夜桜BBQまで楽しめる！

ブリリアントヴィレッジ日光「お花見グランピングプラン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. お花見グランピングプランの宿泊期間はいつですか？

2026年3月9日（月）から4月30日（木）までです。

Q. 料金はどのくらいから利用できますか？

4名1室利用時で、1名21,000円から設定されています。

Q. GW早割の特典内容は何ですか？

60日前までの予約で1名1,500円OFFになり、貸切風呂1回分が無料になります。

