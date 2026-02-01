平日夕方の歌舞伎枠に、注目演目のテレビ初放送が加わります。

CS衛星劇場が3月編成で『菅原伝授手習鑑 車引』と『仮名手本忠臣蔵 六段目』を届けます。

豪華配役で古典の見せ場を続けて追える、歌舞伎ファンには濃い1か月です。

衛星劇場「3月歌舞伎テレビ初放送ラインナップ」

放送チャンネル：CS衛星劇場歌舞伎レギュラー枠：平日16:00〜テレビ初放送演目：『菅原伝授手習鑑 車引』／『仮名手本忠臣蔵 六段目』『車引』初回放送：3月4日（水）17:15〜『六段目』初回放送：3月3日（火）16:00〜

衛星劇場は、映画・韓流・華流・歌舞伎・舞台などを扱う有料多チャンネル放送サービスです。

同チャンネルでは平日午後4時に歌舞伎を編成し、継続視聴しやすい放送枠を設けています。

今回の3月特集では、近年上演の二演目をテレビ初放送としてラインナップしました。

『菅原伝授手習鑑 車引』初放送の見どころ

放送日：3月4日（水）17:15〜／3月18日（水）16:00〜 他収録：2023年9月・歌舞伎座

『車引』は歌舞伎三大名作『菅原伝授手習鑑』三段目の人気場面で、様式美と荒事の迫力が凝縮された一幕です。

中村又五郎が松王丸、中村歌昇が梅王丸、中村種之助が桜丸を勤め、親子三人で初めて三兄弟役を見せます。

敵味方に分かれた三兄弟の衝突から時平登場へつながる流れが速く、短時間で物語の熱が立ち上がる構成です。

『仮名手本忠臣蔵 六段目』初放送の見どころ

放送日：3月3日（火）16:00〜／3月19日（木）16:00〜 他収録：2021年5月・歌舞伎座

『六段目』は勘平とおかるの運命が交錯する悲劇性の強い一幕で、心理の揺れが見どころです。

七代目尾上菊五郎が難役の勘平を演じ、中村時蔵（現 萬壽）がおかるを勤める配役です。

猪と人違いの銃声から半金50両の行方までが一気に重なり、忠臣蔵の中でも感情の波が大きい場面となっています。

3月編成と視聴情報

歌舞伎放送枠：平日16:00〜視聴可能サービス：スカパー！／J:COM などの有料多チャンネル放送サービス問い合わせ受付時間：10:00〜20:00（年中無休）

3月歌舞伎の初放送は2演目とも再放送日が設定され、見逃しにくい編成です。

視聴は有料多チャンネル放送サービス経由で行え、生活導線に合わせて番組を組み込みやすい環境です。

カスタマーセンターの電話受付時間は年中無休で10:00〜20:00となっています。

古典の型を味わう『車引』と、人物の情を深く描く『六段目』を同月で並べて見られるのが今回の魅力です。

役者の演じ分けや台詞運びの違いを追いながら見ると、作品ごとの美意識がよりはっきり届きます。

【豪華配役で味わう歌舞伎名作の核心を今こそ！

衛星劇場「テレビ初放送『車引』『忠臣蔵六段目』特別放送版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『菅原伝授手習鑑 車引』の初回放送はいつですか？

3月4日（水）17:15から放送されます。

Q. 『仮名手本忠臣蔵 六段目』の初回放送はいつですか？

3月3日（火）16:00から放送されます。

Q. 歌舞伎のレギュラー放送枠は何時ですか？

平日16:00から放送されています。

