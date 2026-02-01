唐津で、プレーオフ進出の行方を左右する3×3の最終ラウンドが行われます。

LEO BLACKS SAGAが、2026年2月28日（土）に「3x3UNITED」WESTエリア レギュラーラウンド最終戦を開催します。

同日は九州唯一の女子プロバスケットボールチーム「LEO NINERS」のエキシビションゲームも組まれ、男女両プロの試合を同日で観戦できる特別編成です。

LEO BLACKS SAGA「3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦」

開催日：2026年2月28日（土）通常会場：ボートレースからつ 駐車場広場（佐賀県唐津市原1116）雨天時会場：唐津文化体育館 分館（佐賀県唐津市和多田大土井1-1）共催：唐津市

LEO BLACKS SAGAは、佐賀県唐津市を拠点に活動する3×3プロバスケットボールチームです。

同チームが参戦する3x3UNITEDは、全国のクラブがツアー形式で競う国内トップレベルの3人制プロリーグです。

今回のラウンドはWESTエリアのレギュラーシーズン最終戦で、今シーズンのPLAY OFF進出を決定づける重要カードとなります。

PLAY OFF進出を懸ける最終ラウンドの勝負どころ

3x3UNITED開始時間：11:30〜出場クラブ数：6チームラウンド区分：WESTエリア レギュラーラウンド最終戦

今節はシーズン順位に直結する最終ラウンドで、1試合ごとの得失点と連勝の流れが結果を大きく左右します。

ホーム開催の強みは、移動負荷を抑えられる点と、会場の空気を押し上げる地元声援を受けられる点です。

LEO BLACKS SAGAにとっては「再び、世界へ」のスローガンを現実に近づける分岐点です。

LEO NINERSエキシビションで広がる観戦体験

エキシビション開始時間：10:30〜出場チーム：LEO NINERS

LEO NINERSは九州で唯一の女子プロバスケットボールチームで、地域における女子競技の可視化を担う存在です。

本戦前に女子プロのゲームが入ることで、スピード感や身体の使い方の違いを連続して見比べやすい構成になっています。

競技経験の有無にかかわらず、子ども世代から大人まで観戦の入り口をつくりやすいプログラムです☆

会場運営とLIVE配信で参加しやすい観戦導線

配信視聴方法：KKB動画アプリ「KAPLI」配信導線：大会当日のKAPLIトップページ

会場観戦だけでなく配信視聴の導線も用意され、当日現地に行けないファンも試合の流れを追える体制です。

3×3はコンパクトコートで攻守の切り替えが速く、初見でもプレー意図をつかみやすい競技特性があります。

屋外の開放的なロケーションとオンライン配信を併走させる設計で、観戦機会の間口を広げる運営です。

リーグとチームの歩みを押さえる基礎データ

3x3UNITED本格始動：2022年LEO BLACKS SAGA発足：2018年LEO BLACKS SAGA日本一：2019年

3x3UNITEDは優勝チームに世界大会「Challenger」出場権が与えられるため、国内ラウンドの1勝が国際舞台への距離を縮めます。

LEO BLACKS SAGAは過去に日本一と世界大会出場を経験しており、地元密着と高い競技目標を両立してきたチームです。

今回の最終ラウンドは、その実績を次のシーズン価値につなぐ検証の場にもなります。

3×3の魅力は、試合テンポの速さと会場との距離の近さが同時に味わえるところです。

唐津開催の最終ラウンドは、プレーオフ争いの緊張感と地域一体の熱量を一日で体感できる日程になっています。

【プレーオフ進出を左右するホーム最終決戦！

LEO BLACKS SAGA「3x3UNITED WESTエリア最終ラウンド」】の紹介でした。

よくある質問

Q. LEO BLACKS SAGA 3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦の開催期間はいつですか？

開催日は2026年2月28日（土）です。

Q. LEO BLACKS SAGA 3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦の開催場所はどこですか？

通常会場はボートレースからつ 駐車場広場（佐賀県唐津市原1116）です。

Q. LEO BLACKS SAGA 3x3UNITED WESTエリア レギュラーラウンド最終戦の開催場所はどこですか？

雨天時会場は唐津文化体育館 分館（佐賀県唐津市和多田大土井1-1）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post プレーオフ進出を左右するホーム最終決戦！LEO BLACKS SAGA「3x3UNITED WESTエリア最終ラウンド」 appeared first on Dtimes.