サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、４月に３年半ぶりの新曲「人誑し／ひとたらし」をリリースし、７月から同じく３年半ぶりとなるソロ全国アリーナツアーを開催することが２５日、分かった。

２６日に７０歳の誕生日を迎え、大きな節目となる今年はソロ活動に注力する。昨年、サザンオールスターズとして自身最多６０万人を動員したドームツアーを完走。日本中を熱狂させた勢いそのまま、記念すべき古希となる今年はソロで歌声を届けることに。桑田は「長きにわたって支えてくださった皆さまのおかげで、この年になっても音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをかみ締めております」と感謝する。

自ら考案したテーマは「ＮＥＷ ７０’ｓ ここからがはじまりでしょ」。込めた思いについて「思えば私も、いろんなものをコキすぎて参りました。調子をコイてばかりの人生だったし、いくつになってもバカをやめられずにおります」とした上で「一昔前の７０代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています。『もう』とか『まだまだ』ではありません。むしろ『ここから』が始まりだと思う次第です」と明かした。

新曲「人誑し―」は、高揚感をあおるアップテンポな曲調と、聴き心地の良いギターのフレーズが特徴。６月２４日に「君への手紙」（１６年）以来、自身約１０年ぶりのＣＤシングルとしても発売される。最新のアーティスト写真は日本の伝統芸能「能」の聖域である「能楽堂」で撮影され、渋さあふれる一枚となった。

７月にスタートするツアーは、全１０か所２２公演を予定。開幕地に選んだ石川や熊本のほか、フィナーレを迎える宮城は今年で東日本大震災から１５年となる。震災の被害を受けた地域にも足を運び、勇気を届ける。

現在は着々と準備を進めており「さあさあ皆さま、ご一緒に人生を謳歌（おうか）しようではありませんか！！ １２０歳まであと５０年！！ もう一度人生のスタート・ラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか！！」と熱く呼び掛けた。桑田の新章が幕を開ける。

〇…今夏には自身が手がけてきた楽曲の「歌詞集」を発売することも明らかになった。デビューから５０年近くにわたってヒット曲を生み出してきた“桑田節”を一つの作品として楽しむことができる。関係者によると現在編集中で、詳細は後日発表される。

◆ツアー日程

▼７月８、９日 石川県産業展示館４号館

▼同１４、１５日 あなぶきアリーナ香川

▼同２１、２２日 広島グリーンアリーナ

▼同２９、３１、８月１日 ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ

▼８月７、８日 三重県営サンアリーナ

▼同１３、１４日 グランメッセ熊本

▼同１９、２０日 兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ

▼同２７、２８日 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

▼９月２、３日 神奈川・Ｋアリーナ横浜

▼同９、１１、１２日 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ