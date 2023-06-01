桑田佳祐

　きょう26日に古希＝70歳の誕生日を迎えた桑田佳祐が、ソロ活動の始動を発表。“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という大胆なキャッチコピーとともに、最新アーティスト写真＆ティザー映像を公開した。

【動画】祝！70歳　桑田佳祐ティザー映像

　昨年3月にサザンオールスターズとして16作目となるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし、約半年にわたる全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催。アルバムは各種音楽ランキングで150冠を超えるヒットを記録し、ツアーもライブビューイングの動員数を含めると全国で約75万人を動員するなど、大きな話題を呼んだ。

　サザンオールスターズの活動も冷めやらぬ中、自らを“NEW 70’S”と打ち出した桑田は、ソロ18作目となるCDシングル「人誑し／ひとたらし」のリリースを発表。2017年以来約10年ぶりのCDシングルとして6月24日に発売され、それに先駆けて4月3日から各ダウンロード＆ストリーミングサービスにて先行配信されることが明らかになった。

　CDシングルの収録内容や完全生産限定盤の特典については後日発表となるが、きょう公開されたティザー映像では、高揚感をあおるビートの上で、かつてのグループサウンズをも彷彿（ほうふつ）とさせるマイナーキーのギターリフが躍動する表題曲のイントロを聴くことができる。最新アーティスト写真＆ティザー映像は、日本の芸能の祖ともいうべき「能」の聖域、能楽堂で撮影されている。

　また、桑田のソロとしては2022年末以来3年半ぶりに全国ツアーを開催することも発表された。7月の石川・石川県産業展示館4号館から始まり、9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで全国10ヶ所22公演をめぐる真夏のアリーナツアーとなる。5ヶ所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ横浜、TOYOTA ARENA TOKYO）は、ソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場となる。昨年サザンオールスターズとして全国ツアーを開催し、その翌年にソロとして大規模ツアーを開催するのはキャリア史上初となる。

　チケットは4月10日からサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ会員を対象とした受付が開始となる。「人誑し／ひとたらし」CDシングル早期予約者限定購入特典として配布される「スペシャル・シリアルコード」を入手した人を対象としたチケット受付も4月24日より実施される。

　さらに、桑田が生み出してきた楽曲の歌詞を味わう“歌詞集”を編纂（へんさん）中であることも発表された。今夏に講談社から発刊される予定となっている。

■桑田佳祐 コメント
2026年2月26日、私、桑田佳祐は古希を迎えました。
長きにわたり支えてくださった皆様のおかげで、この歳になっても、音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをしかと噛み締めております。
皆様には心より感謝申し上げます。

今や「人生100年時代」と言われます。
（この辺で心を入れ替えて・・・なんてワケには参りませんが）
国内外を問わず諸先輩方の活躍には勇気づけられる日々であり、
一昔前の70代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています。
まさに“NEW 70’S”。新たな70歳代のスタートであります。
「もう」とか「まだまだ」ではありません。むしろ、「ここから」が始まりだと思う次第であります。

手始めに心血を注いで、新曲を制作させていただきました。
夏には全国行脚もさせていただきます。
さあさあ皆様、ご一緒に人生を謳歌しようではありませんか!!
120歳まであと50年!!
もう一度人生のスタート・ラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか!!

■『桑田佳祐　LIVE TOUR 2026』スケジュール　※正式タイトル後日発表
7月8日（水）、9日（木）　石川・石川県産業展示館4号館
7月14日（火）、15日（水）　香川・あなぶきアリーナ香川
7月21日（火）、22日（水）　広島・広島グリーンアリーナ
7月29日（水）、31日（金）、8月1日（土）　東京・TOYOTA ARENA TOKYO
8月7日（金）、8日（土）　三重・三重県営サンアリーナ
8月13日（木）、14日（金）　熊本・グランメッセ熊本
8月19日（水）、20日（木）　兵庫・GLION ARENA KOBE
8月27日（木）、28日（金）　北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
9月2日（水）、3日（木）　神奈川・Kアリーナ横浜
9月9日（水）、11日（金）、12日（土）　宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ