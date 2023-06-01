SixTONES「一秒」、急上昇ランキング1位【オリコンランキング】
6人組グループ・SixTONES（ストーンズ）の『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』日本テレビ系アスリート応援ソング「一秒」が、2月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率223.5%を記録し、1位を獲得した。
【動画】SixTONES「一秒」MV
同楽曲は、日本テレビ系2026アスリート応援ソングとして、日本時間23日に閉幕した『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の同局系放送に使用。同局のメインキャスター・荒川静香やスペシャルキャスター・櫻井翔がこれまで取材してきたアスリートたちの声をもとに制作された。
YouTubeで配信後、19日から各種音楽配信サービスで配信が開始され再生数が急上昇した。SixTONESは現在、全国11都市50公演を行うアリーナツアー『MILESixTONES』を開催している。
そのほか同ランキングには、7都市14公演に及ぶアリーナツアーを開催中のちゃんみなの楽曲がTOP10に5作ランクイン。15日に放送された『世界の果てまでイッテQ！』（同局系）内の「温泉同好会 寒中水泳SP」出演時にイッテQ！メンバーと歌唱した「SAD SONG」が2位にランクインしたほか、6位に「CHOCOLATE」、8位に「美人」などがランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日）＞
【動画】SixTONES「一秒」MV
同楽曲は、日本テレビ系2026アスリート応援ソングとして、日本時間23日に閉幕した『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の同局系放送に使用。同局のメインキャスター・荒川静香やスペシャルキャスター・櫻井翔がこれまで取材してきたアスリートたちの声をもとに制作された。
そのほか同ランキングには、7都市14公演に及ぶアリーナツアーを開催中のちゃんみなの楽曲がTOP10に5作ランクイン。15日に放送された『世界の果てまでイッテQ！』（同局系）内の「温泉同好会 寒中水泳SP」出演時にイッテQ！メンバーと歌唱した「SAD SONG」が2位にランクインしたほか、6位に「CHOCOLATE」、8位に「美人」などがランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日）＞