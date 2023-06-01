『ニジプロ2』発・NEXZ、自身初の週間音楽ランキング1位 日本武道館公演収録の映像作品【オリコンランキング】
グローバル･ボーイズグループNEXZ（ネクスジ）初のライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』が、2月26日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】で自身初の1位獲得となった。
【写真】ユニットカットも！沼落ち不可避のNEXZ
本作はBD限定発売。初週売上0.6万枚で、同日付の「オリコン週間BDランキング」でも自身初の1位を獲得した。
NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ。本作は、2025年6月から8月にかけて日本で初開催し、全15都市18公演で5万人以上を動員した全国ツアーの日本武道館公演を映像化した作品となっている。
続く2位には、anoの自身初の日本武道館公演を全編収録した『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』が、初週売上0.3万枚（3396枚）でランクイン。こちらもBDのみの発売ながら自身初の同ランキングTOP3入りを果たした。2025年9月3日に開催された同名公演の模様に加え、日本武道館公演までの道のりや当日の様子を収めたドキュメンタリー映像も収録されている。
3位には、ダンスボーカルユニット・w-inds.の『w-inds. LIVE TOUR 2025“Rewind to winderlust”』が、初週売上0.3万枚（3391枚／DVD：0.1万枚、BD：0.2万枚）でランクイン。同日付の「オリコン週間DVDランキング」では1位に初登場しており、これで自身初の「オリコン週間映像ランキング」1位獲得となった。アルバム『winderlust』を引っ提げた同名ツアーから、2025年7月16日に行われた東京・NHKホール公演を映像化した作品となっている。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキングを指す。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日）＞
本作はBD限定発売。初週売上0.6万枚で、同日付の「オリコン週間BDランキング」でも自身初の1位を獲得した。
NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ。本作は、2025年6月から8月にかけて日本で初開催し、全15都市18公演で5万人以上を動員した全国ツアーの日本武道館公演を映像化した作品となっている。
続く2位には、anoの自身初の日本武道館公演を全編収録した『「呪いをかけて、まぼろしをといて。」at 日本武道館』が、初週売上0.3万枚（3396枚）でランクイン。こちらもBDのみの発売ながら自身初の同ランキングTOP3入りを果たした。2025年9月3日に開催された同名公演の模様に加え、日本武道館公演までの道のりや当日の様子を収めたドキュメンタリー映像も収録されている。
3位には、ダンスボーカルユニット・w-inds.の『w-inds. LIVE TOUR 2025“Rewind to winderlust”』が、初週売上0.3万枚（3391枚／DVD：0.1万枚、BD：0.2万枚）でランクイン。同日付の「オリコン週間DVDランキング」では1位に初登場しており、これで自身初の「オリコン週間映像ランキング」1位獲得となった。アルバム『winderlust』を引っ提げた同名ツアーから、2025年7月16日に行われた東京・NHKホール公演を映像化した作品となっている。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキングを指す。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日）＞