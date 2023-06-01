マクドナルド、3年ぶり復活「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」 春気分のドリンクも「てりたまファミリー」3・4より限定販売
日本マクドナルドは3月4日より、春の風物詩として知られる「てりたまファミリー」を、全6種のラインアップで期間限定で販売する。
【画像】3年ぶりに“復活”「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」
発売から30周年を迎える「てりたまバーガー」と定番人気の「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、今年は「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして復活登場、さらに「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」も新たに登場し、全6種となる。
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続け、今年で30周年を迎える「てりたまバーガー」。しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えたてりやきソースをポークパティに絡め、たまごやシャキシャキレタスと一緒にゴマ付きバンズでサンドした商品。初の日本限定バーガー「てりやきマックバーガー」を進化させるべく、様々な具材で施策を重ねた結果、いちばん相性が良かった具材が“たまご”だったことで「てりたまバーガー」が誕生した。
そんな春の定番「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」に加え、てりたま30周年を記念して、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」の味わいがパワーアップし、3年ぶりに復活する。瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感たっぷりのタルタルソースに今年はレモン果汁も加えレモンのジューシーさと爽やかさがさらにアップした。丁寧に焼き上げたベーコンが相性抜群のやみつきになる一品。
さらに、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」が今年も登場するほか、春気分を味わえる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃」も登場する（それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用）。
“てりたまファミリー”の発売に合わせ、宮崎あおい（崎＝たつさき）が出演する新TVCMを3月3日から放映。今年も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、宮崎が春の装いで「今から会いに行くの…」と後輩に伝え、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」との再会を春満開の桜の下で楽しむストーリーとなっている。
