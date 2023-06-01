古希を迎えた桑田佳祐（70）が、ソロの新曲リリースと全国ツアーを行うことが25日、分かった。4月3日に約3年半ぶりの新曲「人誑し／ひとたらし」を配信し、6月24日にCDをリリース。7月8日の石川県産業展示館4号館をはじめ、9月まで10カ所22公演をめぐるアリーナツアーを敢行する。また、これまで手がけてきた詞をまとめた歌詞集の発売も決定した。

◇ ◇ ◇

2026年2月26日、私、桑田佳祐は古希を迎えました。

長きにわたり支えてくださった皆様のおかげで、この歳になっても、音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをしかと噛み締めております。

皆様には心より感謝申し上げます。

思えば私も、いろんなモノをコキすぎて参りました。

調子をコイてばかりの人生だったし、いくつになってもバカを辞められずにおります。

コンプライアンスが厳しい今の時代では、やる事なすことアウトなことも多く、今の若者たちの勤勉さには頭が下がります。

しかし、今や「人生100年時代」と言われます。

（この辺で心を入れ替えて…なんてワケには参りませんが）

国内外を問わず諸先輩方の活躍には勇気づけられる日々であり、一昔前の70代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています。

まさに“NEW 70’S”。新たな70歳代のスタートであります。

「もう」とか「まだまだ」ではありません。むしろ、「ここから」が始まりだと思う次第です。

手始めに心血を注いで、新曲を制作させていただきました。

夏には全国行脚もさせていただきます。

さあさあ皆様、ご一緒に人生を謳歌しようではありませんか！！

120歳まであと50年！！

もう一度人生のスタート・ラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか！！

○…ソロ18作目のシングル「人誑し／ひとたらし」は4月の先行配信リリース後、6月24日にCDが発売される。シングルCDとしての発売は「君への手紙」以来、約10年ぶり。完全生産限定盤、通常盤に加え、7月8日にLPのアナログ盤が発売される。期間内に予約した早期予約者限定購入特典として、アリーナツアーのチケット抽選に利用できる「スペシャル・シリアルコード」が配布される。