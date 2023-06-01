ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２９８ドル高 ナスダックは１．１％の大幅高
NY株式25日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均 49472.53（+298.03 +0.61%）
ナスダック 23125.25（+261.57 +1.14%）
CME日経平均先物 59635（大証終比：+845 +1.42%）
欧州株式25日終値
英FT100 10806.41（+125.82 +1.18%）
独DAX 25175.94（+189.69 +0.76%）
仏CAC40 8559.07（+39.86 +0.47%）
米国債利回り
2年債 3.469（+0.008）
10年債 4.037（+0.008）
30年債 4.681（-0.001）
期待インフレ率 2.281（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（0.000）
英 国 4.317（+0.011）
カナダ 3.186（-0.002）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.73（+0.10 +0.15%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5226.40（+50.10 +0.97%）
ビットコイン（ドル）
69040.50（+4993.52 +7.80%）
（円建・参考値）
1079万4482円（+780737 +7.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
