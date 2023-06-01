NY株式25日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均　　　49472.53（+298.03　+0.61%）
ナスダック　　　23125.25（+261.57　+1.14%）
CME日経平均先物　59635（大証終比：+845　+1.42%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10806.41（+125.82　+1.18%）
独DAX　 25175.94（+189.69　+0.76%）
仏CAC40　 8559.07（+39.86　+0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.469（+0.008）
10年債　 　4.037（+0.008）
30年債　 　4.681（-0.001）
期待インフレ率　 　2.281（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（0.000）
英　国　　4.317（+0.011）
カナダ　　3.186（-0.002）
豪　州　　4.720（+0.025）
日　本　　2.130（+0.047）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.73（+0.10　+0.15%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5226.40（+50.10　+0.97%）

ビットコイン（ドル）
69040.50（+4993.52　+7.80%）
（円建・参考値）
1079万4482円（+780737　+7.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ