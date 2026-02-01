連絡帳や回覧板に押すハンコを、もう少し見やすく、もう少し気分が上がるものに変えたい人に新しい選択肢です。

シールDEネームの「かわいいキャップレス印鑑」に、犬派・ネコ派が選びやすい新デザインが追加されました。

職場チェック、学校連絡、家庭のスケジュール管理まで、1本で使い分けやすい設計が魅力です。

シールDEネーム「かわいいキャップレス印鑑 はんこDEネーム」

新デザイン追加日：2026年1月29日販売価格：1,400円（税込・送料無料）セット内容：回転式ネーム印1本印面直径：最大10mm

シールDEネームは、入園・入学準備の名入れグッズを中心に展開してきたECサービスです。

運営するサンアドシステムは、大阪を拠点に企画・編集・デザインから制作までを一貫対応する体制を持つ事業者です。

今回の追加では、毎日使う確認印に「読みやすさ」と「選ぶ楽しさ」を両立したデザイン群が強化されました。

犬・ネコ・花まで選べるデザインラインアップ

ボディカラー：全9色インク色：4色（朱色・赤・黒・青）文字入り定型：OKです／みました

新デザインは、花の手書き風モチーフ、犬やネコのゆるいタッチ、シンプルな動物柄をバランスよく配置した構成です。

押印面が小さいネーム印でも視認しやすいよう、線の太さと余白を意識して設計されています。

可愛いだけに寄らず、書類や連絡帳で読めることを重視しているので、日常の確認作業にそのまま使いやすい仕上がりです。

ボディとインクの色分けを組み合わせると、用途別の管理もしやすくなります。

連絡帳サインに強い「はーい！」と名前入り印面

定番フレーズ：みました／OKです／Good／済名入れ対応：吹き出しタイプに文字入力可能想定用途：連絡帳・音読カード・提出物確認

「はーい！」シリーズは、手を挙げたポーズのイラストと文字が一目で入るため、確認済みの意思が伝わりやすいデザインです。

学校連絡のように毎日同じ動作を繰り返す場面では、視認性が高い印面ほど見落としを防ぎやすくなります。

名前入りの印面も並行して選べるため、家族ごとに担当を分けたい家庭でも使い分けしやすい構成です。

先生・保護者・社会人のどの立場でも、押すだけで伝達を完了しやすい点がこのシリーズの実用ポイントです。

職場チェックとスケジュール管理に効く本体機能

採用本体：Jointy J9（回転式キャップレス）補充インク：別売1本で約3,000回分押印可能本体仕様：スタンプ台内蔵・連続押印対応

本体はキャップレスの回転式なので、宅配受け取りや書類確認の場面で取り出してすぐ押せます。

スタンプ台内蔵仕様により、連続押印時もかすれにくい設計です。

回転ロック機能とストラップ穴があるため、ペンケースやバッグに入れて持ち歩く運用にも向いています。

カレンダーへの予定管理印や回覧の確認印など、日々の細かいタスクで時短効果を感じやすいタイプです。

24周年ECショップが支える名入れサービス

ECショップ開始：2002年運営実績：2026年で24周年運営会社設立：1991年2月7日

シールDEネームは、名前つけを効率化する商品群を長年積み上げてきたECショップです。

「でらっくす21点セット」や「らいと13点セット」など、家庭の使用量に合わせた商品展開を続けてきた実績があります。

今回のキャップレス印鑑新デザインも、その延長線上にある日常密着型のアップデートです。

育児と仕事を並行する世代にとって、手間を減らしながら気分も上げられる文具は、地味に効く生活改善アイテムになります。

押印作業は小さな動作ですが、回数が多いほど道具の使いやすさが差になります。

見やすい文字と親しみやすいイラストを両立した今回の追加は、家庭用にも職場用にも取り入れやすい更新です。

【毎日押したくなる可愛さと実用性を両立！

シールDEネーム「かわいいキャップレス印鑑 はんこDEネーム」】の紹介でした。

