男性のスキンケアは後回しになりやすいですが、30代からの積み重ねが肌印象に直結します。

大正健康ナビで公開された新着記事は、シミ・シワ・たるみを軸に対策を整理した内容です。

皮膚科専門医の監修で、今日から続けやすい手順まで具体化されています。

大正健康ナビ「男性も30代からシミ・シワ・たるみ対策を始めよう」

公開日：2026年2月25日特集名：ウェルエイジングのヒント

大正健康ナビは、大正製薬が運用する「人生100年時代をサポートする健康情報発信基地」です。

同サイトの特集「ウェルエイジングのヒント」は、年齢とともに増える美容の悩みに向き合う実践情報をまとめる企画です。

今回の新着記事は、男性の老け見え要因に絞って、UV対策から成分選びまでを段階的に解説しています。

光老化を抑えるUVケアの基礎

要因比率の目安：シミ・シワ・たるみ要因の約8割が光老化

紫外線由来のダメージが大半を占めるため、男性でも30代からUV対策を習慣化する意味が大きいです。

SPF値だけでなく耐水性や塗り直しまで意識すると、屋外移動が多い日でも防御力を維持しやすくなります。

摩擦ダメージを減らす洗顔とひげそり

対策開始目安：30代主な摩擦要因：ゴシゴシ洗顔・ひげそり時のこすれ

男性の肌は洗顔とシェービングの摩擦負荷が重なりやすく、バリア機能の低下が乾燥やくすみの引き金になります。

泡で洗う工程と刃の当て方を見直すだけでも、赤みやつっぱり感の出方を抑えやすくなります。

レチノールとナイアシンアミドの取り入れ方

注目成分：レチノール注目成分：ナイアシンアミド

基本の保湿とUV対策に加えて成分を選ぶことで、年齢サインに対するケアをより狙って組み立てられます。

刺激の出方や使用頻度を確認しながら段階的に取り入れる設計が、継続しやすさと効果実感の両立につながります。

専門医監修で自己流を整える新着ガイド

新着公開日：2026年2月25日監修：皮膚科専門医 小林智子先生

監修者の臨床知見が反映されているため、断片的な情報収集よりも手順の優先順位を決めやすい構成です。

仕事や家事で時間が限られる人でも、朝と夜のルーティンに落とし込みやすい実践型の内容になっています。

自己流を続けるより、原因と順番を押さえたケアへ切り替えるほうが肌印象は安定しやすくなります。

外出時間が長い人ほど、光老化と摩擦を同時に管理する今回の設計が役立ちます。

【30代男性の肌印象を守る基本がわかる！

大正健康ナビ「男性も30代からシミ・シワ・たるみ対策を始めよう」】の紹介でした。

