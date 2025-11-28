プロ野球選手のタレント妻が、大阪に引っ越したことを明かした。

タレントの森咲智美（３３）が２５日、自身のインスタグラムで「大阪へお引っ越ししました」と報告した。「東京を離れる日はやっぱり少し寂しくて…でも新しい生活のスタートにワクワクもしていました！」とつづり、「東京駅で大好きな オーベルジーヌ を見つけて、つい購入 ロケの時によくいただいていた思い出のカレー オーベルジーヌがある現場はそれだけでテンションが上がっていたなぁ…なんて懐かしくなりました。笑」と思い出を懐古（かいこ）していたことを明かし、「移動は慣れているつもりでも子どもがいるとやっぱりバタバタですね 『たくさん遊ばせたら新幹線で寝てくれるかな？』という、私の作戦は半分成功。娘はぐっすり でも息子は新幹線が大好きすぎて終始ハッスル 東京から新大阪まで、目をキラキラさせながら満喫していました。」と新幹線で子どもたちと移動する様子をアップした。

「やーーーっと、引越ししてからなんとなく落ち着いてきた夜にほっと投稿」と記し、「環境は変わっても、ママとしてもお仕事も、どちらも大切に頑張りたいと思います 大阪生活も、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけ、「＃大阪生活スタート ＃大阪 ＃美味しいもの食べたい」とハッシュタグを添えて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ようこそ関西へ」「新生活大変だと思いますけど頑張ってください」「お子さんの隣で優しく微笑むお母さんの笑顔はグラビアの時とはまた違うとても魅力的な笑顔です」などの声が寄せられている。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼翔太外野手（２８）と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして２５年８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍した。