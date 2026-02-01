台湾の伝統煮込み「紅焼き」を日本産黒毛和牛で仕立てた注目商品が、国内審査で最高評価を獲得しました。

豊台苑の「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み」は、総合評価92％を記録し、ジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞しています。

受賞後初の試食展示は、3月開催のFOODEX JAPAN 2026で実施中。

豊台苑「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み」

受賞名：第96回ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞時期：2026年2月総合評価：92％素材・安全性評価：95％展示会期：2026年3月10日（火）〜3月13日（金）展示会場：東京ビッグサイト E5-A30-167（台湾館彰化縣・豊台苑）

豊台苑は、吉昇貿易株式会社（東京都）と長城料理実業有限公司（台湾）が共同で展開する食品ブランドです。

看板商品の「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み」は、台湾料理の煮込み技法と日本産黒毛和牛を組み合わせたレトルト製品です。

日本国内製造でありながら本場感を再現する設計が評価され、食体験としての完成度まで高く評価されています。

審査で評価された味設計と安全性

審査対象人数：23,000人のフードアナリスト審査評価：総合92％素材・安全性評価：95％製造環境：FSSC22000認証工場で国内製造

本製品は台湾紅焼きの深い香りを軸にしながら、黒毛和牛の脂の甘みを重ねることで濃厚な層を作った味設計です。

評価項目では味だけでなく安全性も高得点となり、日常の食卓に取り入れやすい信頼性が数字で示されています。

国宴料理長の伝統技法を量産化した開発体制

監修：鐘錫雄（阿雄師）料理歴：45年国宴総料理長担当：2002年

監修を担う阿雄師の職人技を、CEOの鐘元駿氏が辛香料配合と煮込み工程の数値設計に落とし込み、再現性を高めています。

伝統の感覚値と工学的な管理を組み合わせることで、国宴級の味わいを安定して届ける商品化プロセスが成立しています。

FOODEX JAPAN 2026で受賞後初の試食展示

会期：2026年3月10日（火）〜3月13日（金）会場：東京ビッグサイトブース：E5-A30-167（台湾館彰化縣・豊台苑）実施内容：試食展示・新規代理店商談・卸売商談

受賞後初披露の場として、来場者が味を確認しながら商談できる構成が用意されています。

食品展示会の現場で評価された製品は流通導入の判断がしやすく、販路拡大フェーズに入るブランドの勢いを確認しやすいタイミングです。

製品仕様と販売チャネル

製品名：台湾紅焼き黒毛和牛煮込み販売チャネル：Amazon Japan公式ストア受賞実績：台湾・日本で計19賞

レトルト市場では「手軽さ」が先行しがちですが、本製品は文化背景まで含めた食体験として設計されている点が特徴です。

台湾料理の香り設計と和牛の旨みを両立した商品を探す人にとって、受賞実績は選ぶ基準になりやすい情報です。

本場の紅焼きを自宅で再現したい層にとって、味の再現性と安全性が同時に評価された今回の結果は大きな判断材料になります。

FOODEXでの試食公開を経て、台湾料理レトルトの選択肢として存在感がさらに高まりそうです。

【国宴シェフの技法を黒毛和牛で味わう受賞作！

豊台苑「台湾紅焼き黒毛和牛煮込みジャパンフードセレクション受賞作」】の紹介でした。

