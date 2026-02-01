シーズーオーナー同士でゆっくり交流できる犬種特化イベントが、豊洲で新たに始まります。

キラナガーデン豊洲で定期開催されてきた「わんわんデー」から派生し、初の犬種限定企画として「シーズーオフ会」が2026年3月15日に実施されます。

会場はレストランCREAで、約50頭規模の交流とビュッフェを組み合わせたコミュニティ型プログラムです。

キラナガーデン豊洲「レストランCREAシーズーオフ会」

開催日：2026年3月15日（日）受付開始：17:00開催時間：18:00〜20:00会場：レストランCREA（キラナガーデン豊洲内）参加費：9,000円（税込）定員：大人40名（先着順）

キラナガーデン豊洲は、東京・豊洲でBBQとレストランを展開する屋外レジャー複合施設です。

同施設内のレストランCREAは、レインボーブリッジ、東京タワー、東京スカイツリーを望むロケーションで、肉にこだわるフレンチ・ビストロとして運営されています。

今回の企画は、同じ犬種を愛するオーナー同士が安心して集まり、情報交換と交流を深める場づくりを目的にしたイベントです。

シーズーオフ会の参加内容と当日の流れ

参加条件：大人1名＋シーズー2頭まで追加頭数相談先：03-6910-1818大人向け提供：ディナービュッフェ＋ソフトドリンク飲み放題愛犬向け提供：わんちゃん用ディナービュッフェ特別メニュー：CREAオリジナルのシーズーモチーフデザート

当日はマナー講座やミニゲーム、抽選景品のプログラムが組み込まれ、初参加でも入りやすい進行が用意されています。

店内は木天井とあたたかい照明が印象的で、テーブル間にもゆとりがあり、愛犬連れの交流会に適した空間構成です。

食事を中心にした2時間の設計なので、写真撮影だけで終わらず、オーナー同士の会話をじっくり深めやすい点も魅力です。

犬種別だからこそ、被毛ケアや体調管理、日常の工夫など、シーズーならではの情報交換がしやすい時間になります。

コミュニティ形成を後押しする内容です。

愛犬イベントは増えていますが、犬種を絞った場は話題が合いやすく、オフ会デビューにも向いた形式です。

夜景を望むダイニングで、食事と交流を同時に楽しめる今回の企画は、豊洲エリアの週末予定として押さえておきたい一日になりそうです。

【シーズー仲間と夜景ダイニングでつながる特別交流会！

キラナガーデン豊洲「レストランCREAシーズーオフ会」】の紹介でした。

よくある質問

Q. シーズーオフ会はいつ開催されますか？

2026年3月15日（日）に開催され、受付は17:00、イベントは18:00〜20:00です。

Q. 参加費9,000円には何が含まれますか？

大人1名分のディナービュッフェ、ソフトドリンク飲み放題、シーズーモチーフデザート、わんちゃん用ディナービュッフェが含まれます。

Q. 愛犬は何頭まで参加できますか？

基本はシーズー2頭までで、2頭以上を希望する場合は事前相談が必要です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post シーズー仲間と夜景ダイニングでつながる特別交流会！キラナガーデン豊洲「レストランCREAシーズーオフ会」 appeared first on Dtimes.