麻ジャケットは涼しいのにシワが気になって出番が減る、そんな夏の悩みに正面から向き合った新作が登場します。

Favorknitsの「防シワニットジャケット第3弾」は、麻100％素材でありながら防シワ性4級を取得したモデルです。

2026年2月26日11時からMakuakeで公開され、同素材プルオーバーと合わせる着こなしまで提案されています。

Favorknits「麻100％防シワニットジャケット第3弾」

公開日時：2026年2月26日（水）11:00公開プラットフォーム：Makuake素材：麻100％防シワ性：4級（公的検査機関試験）生産：日本製（新潟県五泉市の協力工場と連携）

Favorknitsは、動きやすい着心地と見栄えするシルエットを両立する日本製メンズニットジャケットブランドです。

運営するフェイバニッツは、裁断工程のない編立製法を採用し、廃棄原料ゼロを目指すものづくりを進めています。

今回の第3弾は「麻の快適さは欲しいがシワの手間は減らしたい」という要望に、素材設計と編地設計の両面で応えた企画です。

防シワ性4級を実現した麻100％ニット構造

糸設計：麻糸3本を撚り合わせた強度設計編地構造：表目と裏目を組み合わせたハニカム（鹿の子）組織試験結果：公的検査機関で防シワ性4級を取得

麻は通気性と吸放湿性に優れる一方でシワが課題になりやすい素材ですが、本作は編み構造で復元力を高める方向に設計されています。

織物の麻ジャケットで起こりやすい「着るたびにアイロン」という手間を抑え、日常の着用回数を増やしやすい仕様です。

防シワ機能を実装済み。

一枚仕立てと立体設計で軽さと可動性を両立

仕立て：裏地・芯地・見返しを用いない完全一枚仕立て縫製：リンキング縫製意匠：黒蝶貝ボタン袖口：本切羽風仕様

ジャケットらしい見え方を保ちながら、芯地を省いた軽量設計にすることで、夏場でも肩まわりの負担を感じにくい着心地に整えられています。

前身頃と背中心の減らし目・増やし目、上衿の一部リブ設計によって、体の動きに沿って自然にフィットする点も魅力です。

可動域を確保しながら上品さを保つ仕様です。

同素材プルオーバーで作る男のアンサンブル提案

ジャケット販売予定価格：53,900円（税込）プルオーバー販売予定価格：23,100円（税込）組み合わせ：同素材・同糸のセット提案

同素材のプルオーバーを重ねる提案は、Tシャツ一枚ではラフすぎる場面でも、清潔感ときちんと感を作りやすいのがポイントです。

暑さが長引く時期でも重たい印象になりにくく、外出・会食・出張移動まで幅広いシーンで使いやすい夏の外出着として機能します。

着回しの選択肢を拡張中。

Makuake限定の水引ブートニエールと3色展開

カラー：オーキッドミックスカラー：ネイビーミックスカラー：ムーンロックミックス限定企画：水引屋 志結による梅モチーフの水引ブートニエール（全9通り）

3色の糸を撚って編むミックスカラーは、遠目には無地に見えつつ、近づくと奥行きが出るため、シンプルな装いでも表情を作りやすい配色です。

Makuake限定の水引ブートニエールは、和の要素をさりげなく取り入れられるアクセントとして、夏の装いに個性を加えます。

限定組み合わせを展開中☆

「涼しさ」と「きちんと感」を両立したい夏のジャケット選びでは、素材だけでなく手入れのしやすさも実用面の差になります。

麻100％で防シワ性4級という条件は、季節感と扱いやすさを同時に求める人にとって、かなり実践的な選択肢になりそうです。

【麻100％でもアイロン不要で上品に着回せる！

Favorknits「防シワニットジャケット第3弾」】の紹介でした。

よくある質問

Q. プロジェクトの公開日はいつですか？

2026年2月26日（水）11:00に公開されます。

Q. ジャケットとプルオーバーの価格はいくらですか？

ジャケットは53,900円（税込）、プルオーバーは23,100円（税込）の販売予定です。

Q. 素材と防シワ性能はどうなっていますか？

素材は麻100％で、公的検査機関の試験で防シワ性4級を取得しています。

