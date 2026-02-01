週末ワンコインで旬をたっぷり持ち帰る！道の駅木更津うまくたの里「ウマ野菜詰め放題グレードアップ」

千葉・木更津の週末イベントで人気を集める「ウマウマ野菜イベント」が、2026年3月から6月まで継続開催されます。

今回は定番のお米盛り放題に加え、甘夏詰め放題といちご盛り放題が新たに加わるのが大きな見どころです。

開催場所は道の駅木更津うまくたの里で、土日祝を中心にワンコインで参加できるお得な企画になっています。

道の駅木更津うまくたの里「ウマウマ野菜イベント」

開催期間：2026年3月〜6月開催日：毎週土日・祝日参加費：全企画500円（税込）会場：道の駅木更津うまくたの里（千葉県木更津市下郡1369-1）営業時間：9:00〜17:00（年中無休）アクセス：圏央道木更津東ICよりすぐ

道の駅木更津うまくたの里は、木更津市初の道の駅として、千葉県産の野菜や果物、特産品を展開する地域拠点です。

同施設は物販だけでなく、地元食材を使った飲食メニューもそろえ、食と観光の両面から地域の魅力を発信しています。

今回は地元契約農家380名超の協力を背景に、旬の農産物を詰め放題で楽しめる人気企画を4か月連続で実施する内容です。

甘夏・いちごの新登場で春の果物が主役に

甘夏詰め放題：3月15日（日）限定いちご盛り放題：3月21日（土）限定卵ピンポン玉皿のせ：3月1日（日）スタート・計5回

甘夏は厚めの皮とみずみずしい果肉が印象的で、爽快な酸味とほろ苦さを楽しめる春らしいラインナップです。

いちご盛り放題は専用カップに崩さず盛る形式なので、量だけでなく盛り方の工夫も楽しめる参加型企画になっています。

果物系の詰め放題が加わったことで、野菜中心だった週末企画に季節感の幅が生まれた構成です☆

泥ねぎからとうもろこしまで続く旬野菜チャレンジ

泥ねぎ詰め放題：3月20日（金・祝）限定新玉ねぎ詰め放題：4月5日（日）スタート・計5回新じゃがいも詰め放題：5月5日（火・祝）スタート・計4回野菜5種詰め放題：5月9日（土）・6月28日（日）とうもろこし早むき大会：6月14日（日）・6月27日（土）

泥付きねぎは根が残る分だけ乾燥しにくく、まとめて持ち帰っても保存しやすいのがうれしいポイントです。

新玉ねぎと新じゃがいもが続く日程は、春から初夏の食卓に使いやすい食材を一気に確保しやすいタイミングです。

さらに30秒勝負のとうもろこし早むき大会は、ゲーム性と持ち帰りの実利を両立した人気コンテンツになっています！

詰め放題の魅力は、価格のわかりやすさだけでなく、旬の食材を体験として選べるところにあります。

同じ500円でも開催日ごとに内容が変わるため、週末の買い物計画に季節の楽しみを組み込みやすくなります。

【週末ワンコインで旬をたっぷり持ち帰る！

道の駅木更津うまくたの里「ウマウマ野菜詰め放題グレードアップ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はいくらですか？

すべての企画で税込500円です。

Q. いつ開催されていますか？

2026年3月から6月の毎週土日・祝日に開催中。

Q. 特別企画の開催日はいつですか？

野菜5種詰め放題は5月9日と6月28日、とうもろこし早むき大会は6月14日と6月27日に実施中。

