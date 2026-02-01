Â¨Ç¼¤È¾®¸ýÄ´Ã£¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¶¡µë¶¯²½¡ª¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖCoreStaff ONLINE JSTÀ½ÉÊ8,000ÅÀ³È½¼¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢JSTÀ½ÉÊ¤Î¼è°·¤¤³È½¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤ÎÉñÂæ¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCoreStaff ONLINE¡×¤Ç¡¢ÊÝ´É¤ÏÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖZero Hub¡×¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
17»þ¤Þ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤òÅöÆü½Ð²Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¡¦»îºî¤«¤éÎÌ»º½àÈ÷¤Þ¤Ç¤ÎÄ´Ã£¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖCoreStaff ONLINE JSTÀ½ÉÊ¼è°·¤¤³È½¼¡×
³È½¼µ¬ÌÏ¡§Ìó8,000ÅÀÂÐ¾Ý¡§JST¼çÍ×¥³¥Í¥¯¥¿¡¦Ã¼»ÒÀ½ÉÊÁ´ÈÌÃíÊ¸ÄùÀÚ¡§17»þ½Ð²ÙÂÐ±þ¡§ÅöÆü½Ð²ÙÊÝ´ÉµòÅÀ¡§Zero Hub¡ÊÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¡ËÈÎÇäÃ±°Ì¡§1¸Ä¤«¤é
¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCoreStaff ONLINE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎZero Hub¤Ï2024Ç¯6·î½×¹©¡¢2024Ç¯8·î22Æü²ÔÆ¯³«»Ï¤Î¼«¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ºß¸ËÊÝ´É¤È½Ð²Ù±¿ÍÑ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏJSTÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸ü¤¯¤·¡¢Â¨Ç¼¥Ë¡¼¥º¤È¾®¸ýÄ´Ã£¥Ë¡¼¥º¤ØÆ±»þÂÐ±þ¤¹¤ëÈÎÇä¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è°·¤¤³È½¼¤ÎÂÐ¾Ý¤ÈÄ´Ã£¥ì¥ó¥¸
¼è°·¤¤³È½¼¡§¼çÍ×¥³¥Í¥¯¥¿¡¦Ã¼»ÒÀ½ÉÊ Ìó8,000ÅÀÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¡§XH¥·¥ê¡¼¥ºÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¡§ZND¥·¥ê¡¼¥ºÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¡§LEB¥·¥ê¡¼¥º
º£²ó¤Î³È½¼¤ÏÆÃÄêÍÑÅÓ¸þ¤±¤ò½ü¤¯¼çÍ×¥é¥¤¥ó¤ò¹¤¯²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»îºî¤ÇÁªÄê¤·¤¿ÉÊÈÖ¤òÎÌ»º¸¡Æ¤¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Éôºàµ¯°ø¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¸½¾ì¤ÎÄ´Ã£¥Æ¥ó¥Ý¤ò»Ù¤¨¤ëºß¸ËÀß·×¤Ç¤¹¡ª
Zero Hub±¿ÍÑ¤¬»Ù¤¨¤ëÂ¨Ç¼ÂÎÀ©
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô±îµ×ÊÝ525µ¬ÌÏ¡§ÃÏ¾å4³¬·úÃÛ±ä¾²ÌÌÀÑ¡§15,020.00ÖÉßÃÏÌÌÀÑ¡§16,761.37ÖÃó¼Ö¾ì¡§148Âæ
Zero Hub¤Ï¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤äAGV¡¢²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿µòÅÀ¤Ç¡¢ºß¸Ë¤ÎÊÝ´É¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ò¹â¤¤ºÆ¸½À¤Ç²ó¤»¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
ÃíÊ¸ÄùÀÚ¤ò17»þ¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÅöÆü½Ð²Ù¤Ø¤Ä¤Ê¤°±¿ÍÑ¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÉ¾²Á»î¸³¤ä¥é¥¤¥óÄ´À°¤ò¹µ¤¨¤ë°Æ·ï¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¨Æü½Ð²ÙÂÐ±þÃæ¡£
¾®¸ýÈÎÇä¤ÈÎÌ»º½àÈ÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥¤¥È´ðÈ×
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È²ñ°÷¿ô¡§Ìó10Ëü¿Í¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¼«¼Òºß¸Ë¡§Ìó11ËüÅÀ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯Ãí²ÄÇ½ºß¸Ë¡§Ìó900ËüÅÀ¼çÍ×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤«¤é¡×¡§Ìó80¥á¡¼¥«¡¼¡¦7ËüÉÊ¼ï
1¸Ä¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾®¸ýÈÎÇä¤Ï¡¢É¾²Á´ðÈÄ¤ä»îºîÉÊ¤ÎÃÊ³¬¤Ç²áÉÔÂ¤Ê¤¯Éôºà¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÁêÀ¤Î¤è¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥µ¥¤¥È¾å¤Çºß¸Ë³ÎÇ§¤«¤éÈ¯Ãí¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ËÄ´Ã£¥Õ¥í¡¼¤¬Ê¬ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß·×ÉôÌç¤È¹ØÇãÉôÌç¤ÎÏ¢·È¸úÎ¨¤â¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¤±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡ù
ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÈÊÝ¾Ú¤ÇÄ´Ã£¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
ÉÊ¼Á´ÉÍý¡§ÊÝ´É¡ÁÈÎÇä¡Á½Ð²Ù¤ò°ì´Ó±¿ÍÑ¸¡ººÂÎÀ©¡§Zero HubÆâ¤Ë²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÊÝÍ¹ØÆþÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¡§1Ç¯´Ö¼ÂÀÓ¡§2020Ç¯12·î¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¼õÍý
¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏJST¼è°·Å¹¤È¤·¤Æ°ì´ÓÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ´É¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Î´ÉÍý¥ë¡¼¥ë¤òÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²òÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤È1Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼ê¸å¤ÎÉÊ¼ÁÉÔ°Â¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¾²Á¹©Äø¤Ø¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°ÄìºÑ¤ß¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢ºß¸ËÅÀ¿ô¤Î³ÈÂç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´Ã£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È±¿ÍÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë»Üºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã»Ç¼´ü°Æ·ï¤ä¾®¥í¥Ã¥È°Æ·ï¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Û¤É¡¢Â¨Ç¼¤È¾®¸ýÈÎÇä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼ÂÌ³¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂ¨Ç¼¤È¾®¸ýÄ´Ã£¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¶¡µë¶¯²½¡ª
¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖCoreStaff ONLINE JSTÀ½ÉÊ8,000ÅÀ³È½¼¡×¡Û¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. JSTÀ½ÉÊ¤Î¼è°·¤¤³È½¼¤Ï²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©
¼çÍ×¥³¥Í¥¯¥¿¡¦Ã¼»ÒÀ½ÉÊÁ´ÈÌ¤ÇÌó8,000ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Q. ÅöÆü½Ð²Ù¤ÎÃíÊ¸ÄùÀÚ¤Ï²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©
17»þ¤Þ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ÏÅöÆü½Ð²Ù¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¡£
Q. ºß¸Ë¤Ï¤É¤³¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î¼«¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖZero Hub¡×¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
