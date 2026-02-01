2026年2月25日、JRシステムが提供する宿泊施設向け一元管理システム「らく通with」が、TXJシステムとの連携を開始しました！

この連携により、宿泊施設は一度登録した部屋・プランを、地域の自治体やDMO・DMCの販売チャネルへ広げやすくなります。

在庫連動の精度を保ちながら販路を増やせるため、客室稼働率と売上の底上げを同時に狙えるアップデートです。

らく通with「TXJシステム連携」

連携開始日：2026年2月25日対象：らく通with利用宿泊施設連携先：TXJ（Tourism Exchange Japan）システム提供元：鉄道情報システム株式会社（JRシステム）対象販売網：自治体・DMO・DMC等のディストリビューター

JRシステムは、JRグループ関連の情報システム開発・運営を担い、信頼性の高い業務基盤を提供してきたIT企業です。

同社の「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できる宿泊施設向けサイトコントローラです。

今回の連携では、らく通withの共通販売機能で登録した販売情報をTXJ側へ展開し、地域観光チャネルでの販売機会を拡大できる仕組みが実装されました。

共通販売機能を活かした販路拡張の設計

連携対象情報：部屋・プラン・在庫・料金販売先の主軸：自治体・DMO・DMC等の運営チャネル想定効果：集客機会の増加と販売機会の平準化

宿泊施設側は、らく通withで共通設定した販売情報をベースに、TXJ経由で複数の地域流通チャネルへ商品展開できます。

販路を広げるたびに個別登録を繰り返す運用負荷が減るため、現場の更新作業を圧縮しやすくなります。

繁忙期だけでなく閑散期の露出確保にも効く構造です。

在庫確認フローが支える販売精度

在庫制御：予約成立前の在庫確認リスク対策：オーバーブック発生確率の低減運用メリット：販売拡大時の在庫齟齬を抑制

共通販売機能は予約成立前に在庫確認を挟むため、販売チャネルが増えても在庫整合性を保ちやすい仕様です。

販路拡張フェーズで起こりやすい「売れたのに在庫がない」トラブルを抑えられるのは、宿泊施設運用では大きな安心材料です。

販売攻めと運用守りを同じ仕組みで回せる点が、今回連携の実務価値です。

TXJプラットフォーム連携で広がる地域流通

TXJの接続対象：地域事業者・自治体・DMO・DMC取扱領域：宿泊商品・体験アクティビティ等活用軸：予約データ蓄積と観光マーケティング高度化

TXJは地域事業者の商品を集約し、各地域の販売主体が予約・販売まで行える流通プラットフォームです。

宿泊在庫だけでなく体験商品との接続余地があるため、滞在型プラン造成にも展開しやすくなります。

予約・購買データを地域側で活かせる流れは、観光DXの推進にも直結します。

予約業務の効率化と収益改善に向けた活用ポイント

連携先拡張：PMS・レベニューマネジメントツールとの自動連携に対応業務効果：在庫更新・販売管理・予約処理の工数削減収益効果：客室稼働率向上と販売単価最適化の両立

らく通withは既存の宿泊運用システムとも自動連携できるため、今回の販路連携を業務全体最適に接続しやすい基盤です。

販売機会を増やしつつ、在庫・料金管理の反映速度を保てるかが、収益改善の分かれ目になります。

宿泊施設にとっては、現場負荷を抑えながら販路強化を進める実装フェーズに入ったと言えます。

今回の連携は、単なるチャネル追加ではなく、地域流通と宿泊運用を同じデータ軸で動かすための一手です。

販売先の広がり、在庫精度、業務効率の3点を同時に見直したい施設ほど、導入効果を体感しやすい更新です。

【地域販路と予約運用を同時強化できる新接続！

らく通with「TXJシステム連携による宿泊販売ネットワーク拡張」】の紹介でした。

よくある質問

Q. らく通with TXJシステム連携の対象は？

対象はらく通with利用宿泊施設です。

