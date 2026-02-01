2026年3月1日、やまうから新作おつまみ漬物「皇帝搾菜130g」が発売されます！

全国の量販店で漬物を展開してきた同社が、家飲み時間に合わせて設計した厚切りザーサイ商品です。

香辛料とごま油の立ち上がる香りに、貝ひもと醤油の旨味を重ねた味設計がポイントになっています。

やまうの漬物「皇帝搾菜130g」

発売日：2026年3月1日価格：300円（税抜）内容量：130gサイズ：幅140×奥10×高さ140mmJAN：4903117141597

やまうは福神漬やカップ漬物などを中心に、量販店向け商品を展開する漬物メーカーです。

同社は素材・加工・安全へのこだわりを軸に、日常で使いやすい漬物ラインを広げてきました。

今回の「皇帝搾菜130g」は、家飲みの満足感と手頃さを両立する一品として企画されています。

厚切りザーサイを軸にした食感設計

主素材：塩漬けザーサイ発酵工程：乳酸発酵副素材：輪切りきゅうり

ベースのザーサイは塩漬け後に乳酸発酵させ、厚切りにすることでコリコリ感を前面に出した構成です。

そこに輪切りきゅうりを合わせることで、噛んだ瞬間の歯切れに変化が生まれます。

単調になりやすい漬物つまみを、最後まで食べ進めやすい食感バランスに整えた設計です。

ごま油と香辛料に貝ひも旨味を重ねた味づくり

香味素材：ごま油・各種香辛料旨味素材：北海道産ホタテ貝ひも調味：超特選うすくち醤油

味の芯はごま油と香辛料で立ち上げ、あと味に貝ひもと醤油の旨味を残す構成になっています。

香り先行で入り、噛むほどに旨味が続くので、ビールやチューハイの炭酸系とも合わせやすい仕上がりです。

ウイスキーのような香り系ドリンクに合わせても、塩味と香味がぶつかりにくいのが使いやすい点です。

家飲み需要を意識した価格帯と活用幅

参考市場データ：2024年度酒類総市場 3兆3,630億円前年伸長率：101.3％市場動向：3年連続で拡大

家飲み市場では「プチ贅沢」と節約志向が併走しており、価格と満足感のバランスが選定基準になっています。

この商品はそのままのつまみ使いに加え、チャーハンや炒め物へ展開しやすい味の濃度に調整済みです。

一袋で晩酌と食事の両方に回せるため、冷蔵庫に常備しやすいポジションの漬物です。

「皇帝搾菜130g」は、香味の強さだけで押し切らず、食感差と旨味の重なりで満足感を作る設計が印象的です。

日々の晩酌を少しだけ上げたい日にも、時短炒飯の具を探している日にも、使い分けしやすい一袋です。

【香辛料とごま油の香りで晩酌が進む一袋！

やまうの漬物「皇帝搾菜130g 貝ひも旨味と香味の厚切り仕立て」】の紹介でした。

よくある質問

Q. やまうの漬物 皇帝搾菜130gの発売日はいつですか？

発売日は2026年3月1日です。

Q. やまうの漬物 皇帝搾菜130gの価格はいくらですか？

価格は300円（税抜）です。

Q. やまうの漬物 皇帝搾菜130gの内容量・セット内容は？

内容量は130gです。

Q. やまうの漬物 皇帝搾菜130gのサイズ・重量は？

サイズは幅140×奥10×高さ140mmです。

