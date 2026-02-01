2026年4月1日、ナガセビューティケァの美白ケアシリーズ「ホワイトプログラム」から、薬用ブライトローションが10年ぶりにリニューアル発売されます！

販売は全国のビューティコンサルタント経由と公式ショップで展開され、毎日の化粧水ステップで美白ケアを始めたい層に向けた設計です。

今回の刷新では、伝統植物のタデ藍由来成分「藍ルーロス®」が新配合され、うるおいと透明感印象の両立を狙った処方へ更新されています。

ナガセビューティケァ「ホワイトプログラム 薬用ブライトローション」

発売日：2026年4月1日価格：10,450円（税込）内容量：120mL分類：医薬部外品（美白化粧水）

販売チャネル：全国のビューティコンサルタント／ナガセビューティケァ公式ショップ。

ナガセビューティケァは、化粧水や美容液、クレンジング、サプリメントなどを開発・販売する化粧品・健康食品メーカーです。

同社はNAGASEグループの研究基盤を活かし、自然素材の知見とエビデンスに基づく開発を組み合わせた製品づくりを続けています。

今回の新ローションは、メラニン生成を抑えて日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ美白ケアを、毎日の保湿と同時に進めやすい一本として設計されています。

10年ぶりリニューアルで更新された美白設計

リニューアル間隔：10年美白アプローチ：点美白・面美白のW設計発売タイミング：2026年春

今回のポイントは、シミ・ソバカス対策に向く「点美白」と、顔全体の明るい印象に寄り添う「面美白」を同時に組み込んだ点です。

部分と全体を分けて考える設計なので、スポットケアだけでは物足りない大人肌のニーズに合わせやすくなっています。

気温上昇や紫外線量の変化を受け、化粧水段階からケアを積み重ねる流れに合わせた刷新です。

新配合「藍ルーロス®」の原料背景と機能性

原料植物：タデ藍使用部位：葉・茎栽培地：徳島県の世界農業遺産認定地域栽培条件：農薬不使用・標高350〜400m

新配合の「藍ルーロス®」は、藍染で知られるタデ藍から抽出された整肌成分です。

保湿、肌荒れ防止、整肌のマルチ機能が確認されており、乾燥や外的ストレスで乱れやすい肌環境をなめらかに整える方向で働きます。

原料調達はトレーサビリティとサステナビリティに配慮した仕組みで管理され、成分の背景まで重視したい層にも選びやすい構成です。

「BBホワイトパワー」が支える面の明るさ設計

配合成分：ブルーミントエキス配合成分：紅花若葉エキスNAL配合成分：ホワイトローズマリーエキスNAL配合成分：AA2G®（ビタミンC誘導体）

面の明るい印象を支える設計には、ナガセオリジナルの「BBホワイトパワー」が組み込まれています。

ブルーミントエキスと紅花若葉エキスNALの組み合わせで、うるおいを保ちながらキメの整った肌印象を狙える配合です。

紫外線ダメージが気になる季節でも、保湿と透明感印象ケアを同じステップで回しやすい処方になっています。

毎日の使い方と続けやすさのポイント

使用タイミング：洗顔後使用方法：コットンにたっぷり含ませてパッティング香り：フレッシュフローラル

使い方は洗顔後にコットンへ十分量を含ませ、顔全体へ軽くパッティングしながらなじませる流れです。

テクスチャーを肌へ均一に行き渡らせやすく、首まわりまで含めたケアルーティンにも取り入れやすくなっています。

香りはフレッシュフローラルで設計され、朝晩のスキンケア時間を重くしすぎない使用感です☆

薬用ブライトローションは、長年のロングセラーを土台にしながら、現代の紫外線環境と保湿需要に合わせて再設計された一本です。

成分背景、処方ロジック、日常での使いやすさがそろっているため、春夏の立ち上げケアとしても検討しやすいタイミングです。

【10年ぶり刷新の澄み肌設計で透明感ケア！

ナガセビューティケァ「ホワイトプログラム 薬用ブライトローション」】の紹介でした。

