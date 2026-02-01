2026年3月28日、大阪市此花区の大阪北港マリーナで、小学生と保護者を対象にした「さくら植樹体験イベント」が開催されます！

海辺の開放感の中で100本の桜を植える体験は、春のレジャーと環境学習を一度に組み合わせられる企画です。

同日に実施されるタイムカプセルも加わり、当日の思い出を10年後・20年後へつなげる設計になっています。

大阪北港マリーナ「さくら植樹体験イベントと未来へのタイムカプセル」

開催日：2026年3月28日開催時間：13:00〜15:00（雨天決行）会場：大阪北港マリーナ 南緑地（大阪市此花区常吉2-13-18）参加費：無料（事前申込制）申込締切：2026年3月27日

biidは湘南・江の島を拠点に、マリーナや海辺施設の再生・活用を手がける海特化企業です。

同社が運営する大阪北港マリーナは、マリンアクティビティ、クルージング、レストラン、公園機能を備えた都市型レジャー拠点です。

今回のイベントでは、公益財団法人 緑進協会から寄附された100本の桜を子どもたちの手で植え、地域の風景を未来へ育てる体験が提供中。

会場ロケーションと100本の桜景観づくり

植樹本数：100本マリーナ営業時間：9:00〜17:00レストラン営業時間：11:00〜20:00

植樹品種：ソメイヨシノ／オオシマザクラ／ウミネコザクラ／シオカゼザクラ。

会場は海沿いに広がる開放的な敷地で、都市部からアクセスしやすい距離にありながら空と水辺を近くに感じられる立地です。

そこに4品種の桜が加わることで、開花時期や花の表情の違いを長い期間で楽しめる景観計画になります。

海、夕景、桜の重なりを同じ場所で体感できる点は大阪市内でも希少で、春の外遊び先としての魅力も上がる構成です。

植樹体験とタイムカプセルの当日プログラム

13:00 受付開始13:30 オープニング（植樹式）14:00 記念植樹（土かけ・水やり体験）14:15 記念撮影14:20 さくら100本 植樹体験15:00 終了予定タイムカプセル企画：10年後・20年後に向けて保管

当日は土かけや水やりを実際に行うため、苗木の植え方を体で覚えられる構成です。

タイムカプセルでは未来の自分へのメッセージや将来の夢を書き残し、桜の成長と自分の時間を重ねて振り返るきっかけを作れます。

親子で同じ作業を進める流れになっているので、学びと記念体験を一日で完結しやすいプログラムです☆

この企画は、植える体験で終わらず、10年後・20年後の再訪まで見据えた地域参加型イベントです。

春の週末に、自然との距離を縮めながら家族の記録を残したい層に相性のよい内容です。

【海と桜でつなぐ未来への学び体験！

大阪北港マリーナ「さくら植樹体験イベントと未来へのタイムカプセル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントはいつ開催されますか？

2026年3月28日の13:00〜15:00に開催され、雨天でも実施予定です。

Q. 参加費と申込締切はどうなっていますか？

参加費は無料で事前申込制となり、申込締切は2026年3月27日です。

Q. 植える桜の種類は何ですか？

ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ウミネコザクラ、シオカゼザクラの4品種です。

