乃木坂46井上和、キャプテン・梅澤美波の卒業発表に心境「正直、ずいぶん前からメンバーも覚悟を…」 2023全ツでの感謝も語る
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、25日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。グループのキャプテンである梅澤美波が25日に卒業を発表したことについて想いを語った。
【写真】大胆太ももチラリ…艶っぽい美しさあふれる井上和
井上は、20日〜23日の4日間、有明アリーナにてライブを開催していたことを話した流れから「先ほど、梅澤さんの卒業発表もありました」と切り出し、「（卒業発表のブログが）出た瞬間に『出てしまったか』と、少しさみしい気持ちにはなりましたけど、ずっと支えてくれていたキャプテン、乃木坂46の柱でもあったので、卒業発表を聞いたときから…いや、聞いたときからというのもあれですね…正直、ずいぶん前からメンバー側も覚悟をしていたのはありましたけど、お話を聞いて、世間に発表があって、『ああそうか、もう戻れないな』というさみしさもあり、梅澤さんも書かれていましたけどタイムリミットが始まったなというか、ボタンが押されてしまった感じがあります」と、素直な思いを吐露した。
続けて「いちメンバーとして、『安心して卒業できるぞ』と思ってもらわないといけない」と、今の気持ちを語った。
そして「個人的には2023年の真夏の全国ツアーをやらせていただいたときに、（井上が）初センターを務めさせていただいた楽曲をひっさげて回るツアーだったんですけど、その時、梅澤さんも初めてキャプテンとして回る全国ツアーだったんです」と、梅澤との思い出を回顧。
その時を振り返り、「今考えたら梅澤さんも初めてのキャプテンとして回るツアーなんて絶対大変だけど、ずっとそばで支えてくださって。神宮公演で初めての四日間だったんですけど、怖すぎて涙が止まらなくて、本番前。その時も、ずっと梅さんが横で笑っててくださったんです。それが本当にうれしくて。梅澤さんがいたから、あの夏を乗り越えられたなってすごく思うので、その時の感謝が伝わっていたらいいなと思いつつ、言葉にするのが上手なタイプじゃないので、卒業までの残された時間で伝えなきゃなって思います」と宣言した。
また、最後には「この番組にも来てほしいです！（梅澤と）ゆっくり話すタイミングあったらいいなと思いますね、卒業までに、このラジオで、オールナイトニッポンで…話しましょうよ梅澤さん！（笑）」とメッセージを送った。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
