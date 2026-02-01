2026年1月22日に発表された「カレー・オブ・ザ・イヤー2026」で、コスモ食品の「コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）」がカレールウ部門で受賞しました。

東京都大田区に本社を置く同社が手がける、動物性原料不使用の“ビーガン発想”ルウとして注目を集めています。

見た目の黒さではなく、七種の黒色素材で深みを組み立てる設計が評価された受賞です。

コスモ食品「コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）」

受賞名：カレー・オブ・ザ・イヤー2026 カレールウ部門受賞発表日：2026年1月22日内容量：110g販売場所：全国量販店・オンラインショップ商品特長：動物性原料不使用

コスモ食品は、素材の持ち味を引き出す「直火焼」にこだわった食品づくりを続けるメーカーです。

同社の直火焼シリーズは、家庭で本格感のある味を再現しやすいルウ製品として支持を広げています。

今回受賞した黒七カレー・ルーは、ビーガンでも満足できるコクを目指して開発された一品です。

直火焼製法と七種素材が生む黒七の味わい設計

製法：直火焼製法素材設計：七種の黒色素材を配合原料方針：動物性原料不使用開発テーマ：ビーガンでも満足できるコク

直火の熱が立ち上る製造現場では、大型釜から勢いよく蒸気が上がり、原料を丁寧に投入する工程が味づくりの核になっています。

黄色い作業着のスタッフが釜の状態を見極めながら仕込みを進めることで、香りと旨みの立ち上がりを細かく調整しています。

黒七の価値は色そのものではなく、七種の黒色素材を重ねて生まれる奥行きのあるコクにあります。

植物性ルウは軽い味になりがちという印象を、直火焼の香ばしさとスパイス設計で上書きする発想です。

野菜の甘みや旨みを引き立てやすく、食後の重さを抑えたい日のメニューにも取り入れやすい設計になっています。

日々の食卓で選びやすいビーガンカレールウとして評価拡大中。

今回の受賞は、黒を「見た目」で競うだけでなく、素材と思想で表現するアプローチが評価された結果です。

動物性原料不使用でもコクを妥協しない設計は、食の選択肢が広がる今の家庭ニーズにも合っています。

【ビーガンでも満足のコクを引き出す受賞ルー！

コスモ食品直火焼シリーズ「コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）」】の紹介でした。

よくある質問

Q. コスモ食品 コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）の発売日はいつですか？

受賞発表日は2026年1月22日です。

Q. コスモ食品 コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）の内容量・セット内容は？

内容量は110gです。

Q. コスモ食品 コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）はどこで購入できますか？

販売場所は全国量販店・オンラインショップです。

