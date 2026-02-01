バブル世代の定年退職ピークを背景に、60代の起業とセカンドキャリア設計が一気に現実味を増しています。

みらい創世舎のビジネス塾では、定年前の50代男性受講者が4年で3.75倍に増加しました。

定年後も働き続ける時代に向けて、会社員経験を活かした独立準備を進める動きが広がっています。

みらい創世舎「GHCDみらい創世塾ハイブリッド講座」

開催日：2026年2月28日・3月14日・4月4日開催時間：各日10:00〜17:00会場：東京都三鷹市井の頭2-14-2 パークブリージェ井の頭202開催形式：会場参加とオンライン参加のハイブリッド

みらい創世舎は、人財育成プログラムや企業研修、体験セミナー、動画教材を提供する人材育成事業者です。

同社は2022年に日本GHCDコーチング協会を設立し、自己変革と対人支援を軸にした学習機会を広げてきました。

今回の講座は、定年前後のキャリア転換期に必要な心構えと実務視点を同時に整理できる構成です。

受講者データに表れた50代男性の増加

50代男性受講者の増加倍率：3.75倍（4年間）50〜60代受講者数：20名（2022〜2025年）全受講者に占める割合：約23％

管理職やリーダー職の受講が増えたことで、定年後を見据えた学び直しが特別な行動ではなく日常的な選択になっています。

定年前後の独立を後押しする社会変化

60歳以上起業家割合：7.2％（1992年）→18.6％（2024年）定年ピーク世代：1965〜1970年生まれ高年齢者雇用安定法の義務化時期：2025年4月

雇用延長の制度整備と起業比率の上昇が重なり、60代を働き方の再設計期として捉える人が増えています。

講座で扱う実践テーマと最終回プログラム

学習テーマ：心を動かすコミュニケーション術学習テーマ：GHCHコーチング術4月4日の最終回内容：入塾前後の変化と今後目標のプレゼン

業務経験を言語化して次の価値に変える訓練が中心で、独立の有無にかかわらず後半キャリアの軸を固めやすい内容です。

受講中・受講後に進んだセカンドキャリア事例

独立した受講者数：5名（受講中または受講後）管理職・リーダー職・店舗店長IT業・製造業・サービス業

受講者の一部は会社員としての実績を土台にコンサルタントとして独立し、役割の再定義を進める流れが具体化しています。

定年をゴールではなく転換点として捉える視点は、これからの働き方を考える上で欠かせないテーマです。

経験の棚卸しと対話スキルを同時に磨ける講座設計は、後半キャリアの選択肢を広げる実務的な土台になります。

【定年前後の男性受講者が急増する起業準備を学べる実践塾！

みらい創世舎「GHCDみらい創世塾ハイブリッド講座」】の紹介でした。

