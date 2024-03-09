改名したタレントがイメチェンした姿を披露した。

２５日までにインスタグラムに「金髪デビュー」と題いて書き出したのは、２０２１年１２月に「ぱいぱいでか美」から改名したでか美ちゃん。「一生に一回くらいはやってみたいな〜と長年思ってた金髪にしてみました きんぱチュ、してってことですな（なに？）」と、金髪ショートヘアに黒キャップを合わせるスタイリッシュなコーデ姿を披露した。「インナーカラーを徐々に下におろしていった計画やイメチェンしてから心の平穏を保つ為にどういうコミュニティに顔出してたかなどなど ＃こねくと９５４ のオープニングでも話してますので是非お聴きください」と呼びかけ、「Ｓｐｉｃａでやってもらったよーん ３回ブリーチしました 髪の毛と頭皮とメンタルが強いのでいけました 経過を見ながらもうちょい白っぽい色味にしたり ブリーチしたから入れられる色入れたり、楽しみたい！」とつづった。

別人級イメチェンに、ファンからは「はーーーーーん可愛すぎる！！！！」「めちゃくちゃ似合ってる！」「金髪死ぬほど似合っててﾋﾞｼﾞｭ最高」などの声が寄せられている。

でか美ちゃんは２４年３月、お笑い芸人のサツマカワＲＰＧとの結婚を発表した。