ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 49336.07（+161.57 +0.33%）
ナスダック 23071.53（+207.85 +0.91%）
CME日経平均先物 59475（大証終比：+685 +1.15%）
欧州株式25日GMT16:14
英FT100 10795.31（+114.72 +1.07%）
独DAX 25152.62（+166.37 +0.67%）
仏CAC40 8542.13（+22.92 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.471（+0.010）
10年債 4.044（+0.015）
30年債 4.689（+0.008）
期待インフレ率 2.281（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（+0.002）
英 国 4.314（+0.008）
カナダ 3.193（+0.005）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.33（-0.30 -0.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5213.60（+37.30 +0.72%）
ビットコイン（ドル）
67620.00（+3573.02 +5.58%）
（円建・参考値）
1057万7797円（+558928 +5.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49336.07（+161.57 +0.33%）
ナスダック 23071.53（+207.85 +0.91%）
CME日経平均先物 59475（大証終比：+685 +1.15%）
欧州株式25日GMT16:14
英FT100 10795.31（+114.72 +1.07%）
独DAX 25152.62（+166.37 +0.67%）
仏CAC40 8542.13（+22.92 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.471（+0.010）
10年債 4.044（+0.015）
30年債 4.689（+0.008）
期待インフレ率 2.281（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（+0.002）
英 国 4.314（+0.008）
カナダ 3.193（+0.005）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.33（-0.30 -0.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5213.60（+37.30 +0.72%）
ビットコイン（ドル）
67620.00（+3573.02 +5.58%）
（円建・参考値）
1057万7797円（+558928 +5.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ