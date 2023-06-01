NY株式25日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　49336.07（+161.57　+0.33%）
ナスダック　　　23071.53（+207.85　+0.91%）
CME日経平均先物　59475（大証終比：+685　+1.15%）

欧州株式25日GMT16:14
英FT100　 10795.31（+114.72　+1.07%）
独DAX　 25152.62（+166.37　+0.67%）
仏CAC40　 8542.13（+22.92　+0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.471（+0.010）
10年債　 　4.044（+0.015）
30年債　 　4.689（+0.008）
期待インフレ率　 　2.281（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（+0.002）
英　国　　4.314（+0.008）
カナダ　　3.193（+0.005）
豪　州　　4.720（+0.025）
日　本　　2.130（+0.047）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.33（-0.30　-0.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5213.60（+37.30　+0.72%）

ビットコイン（ドル）
67620.00（+3573.02　+5.58%）
（円建・参考値）
1057万7797円（+558928　+5.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ