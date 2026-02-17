ベルナベウで前日練習のプレスティアーニ、R・マドリー戦出場停止が確定…UEFAがベンフィカの控訴を棄却
欧州サッカー連盟(UEFA)は25日、ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニに下した1試合の暫定出場停止処分について、クラブの控訴を棄却したことを発表した。同日に行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦のレアル・マドリー戦が出場停止となる。
プレスティアーニはホームで行った第1戦でFWビニシウス・ジュニオールに差別的な言動をした疑いがあるとして、UEFAから調査を受けている。UEFAは23日に調査官の中間報告をもとに暫定的に1試合の出場停止処分を下していた。
もっともベンフィカは「調査中にも関わらず選手を欠くことになるのを遺憾に思う」と声明を発表し、控訴。『BBC』によれば24日にR・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行った前日練習にはプレスティアーニの姿もあった。
ただ今回の決定により、プレスティアーニはR・マドリーとの第2戦に出場できないことが確定。なおUEFAは23日の発表で調査を続けることも示しており、調査結果によって今後正式な追加処分が下される可能性もある。
