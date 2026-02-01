2026年2月25日、東京都新宿区のバズトラベラーズが運営する外国人インフルエンサーマッチングサービスで韓国語対応が正式に始まりました。

英語圏と中国語圏に続く3言語目の拡張で、韓国人インフルエンサーの登録募集も同時に強化されています。

訪日需要が伸びる韓国市場に向けて、企業側のプロモーション設計を実務レベルで前進させるアップデートです。

バズトラベラーズ「韓国語版インフルエンサーマッチングサービス」

韓国語版リリース：2026年2月25日運営会社所在地：東京都新宿区住吉町2-18 ウィン四谷1107対応言語：英語・中国語・韓国語利用料金：月額3万円から（2026年2月時点）

バズトラベラーズは、外国人インフルエンサーと日本企業をつなぐインフルエンサーマッチングサービスです。

公式情報でも、訪日向けPRと越境発信に強いプラットフォームとして位置づけられています。

今回の韓国語版追加により、募集から案件連携までを韓国市場向けに最適化する土台が整いました。

韓国インバウンド需要の拡大に合わせた機能拡張

訪日韓国人客数：2026年1月に単月110万人を突破強化対象領域：飲食・美容コスメ・免税ショッピング・地方観光

韓国は訪日旅行者数と消費額の両面で存在感が高く、日本企業の集客施策で優先順位が上がりやすい市場です。

とくに旅行計画の初期段階ではSNS投稿の影響が大きく、店舗選択や購買意思決定へ直結しやすい傾向があります。

市場変化に合わせた言語対応を先に進める判断は、案件獲得スピードを維持するうえで重要な更新です！

韓国語で完結できる参加導線の設計

韓国語対応工程：登録・プロフィール作成・案件閲覧・応募追加言語数：1言語（英語・中国語に続く3言語目）

韓国人インフルエンサーは、登録から応募までを母国語で進められるため、参加時の心理的ハードルを下げやすくなります。

日本企業側にとっても、応募母数の拡大と属性の多様化が見込みやすく、企画に合う発信者を選定しやすい運用です。

韓国市場向けキャンペーン案件への優先マッチングにも対応済み。

企業側の費用対効果を高める運用モデル

最低利用料金：月額3万円から追加費用：なしで複数インフルエンサー起用可能（2026年2月時点）

対応業種：飲食店・ホテル・美容サービス・百貨店・ドラッグストア・観光施設・自治体・メーカー。

定額で複数起用を組み合わせられる設計は、単発投稿だけでなく比較検証型の施策にも使いやすい構成です。

たとえば同一商品を旅行系と美容系で同時に展開すると、訴求軸ごとの反応差を短期間で確認しやすくなります。

業種横断で運用しやすい料金体系は、地方観光と都市型消費を並行して伸ばしたい事業者にも相性が高い仕組みです。

今後の多言語展開と市場深耕の見通し

今後の方針：韓国市場向け案件の拡充今後の方針：多言語対応のさらなる拡大

発表では、韓国人インフルエンサーとの連携強化を継続しながら、海外向け情報発信の効率を高める方針が示されています。

日本の食文化や体験コンテンツは国別に刺さり方が異なるため、言語別に運用軸を持つ体制は中長期の競争力につながります。

訪日前の検討段階から購買後の拡散までを一気通貫で設計できるかが、次フェーズの差分になりそうです。

韓国語対応の開始は、単なる翻訳追加ではなく、訪日需要に合わせて実運用を更新した事業アクションとして評価しやすい内容です。

韓国市場に向けて発信の精度と速度を同時に上げたい企業にとって、今回のアップデートは導入検討の明確な判断材料になります。

【訪日韓国市場に届く発信導線を一気に広げる！

バズトラベラーズ「韓国語版インフルエンサーマッチングサービス」】の紹介でした。

