羅臼だこと5種食べ比べを一度に楽しめる！なかよし屋「名物塩たこ焼き・えび焼きラインナップ特集」

北海道で行列をつくる「なかよし屋」が、福岡県内で初めて出店します。

羅臼産の浜茹で大だこを使ったたこ焼きに加えて、えび焼きまで選べる構成が今回の注目ポイントです。

定番のソース系から塩系まで味の振れ幅が広く、家族や友人とシェアしながら選ぶ楽しさも広がります。

なかよし屋「たこ焼とえび焼 なかよし屋 ゆめマート永犬丸店」

オープン日：2026年3月11日所在地：福岡県北九州市八幡西区八枝1-2-7 ゆめマート永犬丸店駐車場営業時間：11:00〜20:00定休日：なし（年末年始は休み）価格帯：540円〜950円（税込）TEL：093-616-2687

「たこ焼とえび焼 なかよし屋」は、たこ焼きとえび焼きを軸に展開する専門店です。

同ブランドは2025年2月末に札幌本店をオープンし、SNSで話題化したことで一気に認知を広げました。

今回の永犬丸店は、日常の買い物導線に組み込みやすいゆめマート永犬丸店駐車場への出店で、テイクアウト需要に直結しやすい店舗設計です。

名物塩たこ焼き

6個：540円（税込）8個：590円（税込）使用塩：羅臼産塩「ラウシップ」

塩の当たりがやわらかく、たこのうまみを前に出して食べられるのが名物塩たこ焼きの強みです。

焼き色の香ばしさと、かつお節の香りが重なることで、シンプルながら後味まで印象に残る一皿にまとまっています。

自家製どっぷりソースたこ焼き

6個：630円（税込）8個：680円（税込）

照りのある濃いソースがたっぷり絡む王道タイプで、コクのある味わいを求める日には選びやすいメニューです。

青のりとかつお節の和風トッピングが厚みをつくるため、しっかり味でも重くなりすぎず、最後まで食べ進めやすくなっています。

たらこマヨたこ焼き

6個：750円（税込）8個：800円（税込）

たらこの塩味とマヨネーズのまろやかさが重なり、ソース系よりクリーミーな方向で楽しめるフレーバーです。

淡いピンクと白のコントラストが映えるので、シェア用に並べたときも食卓の見た目に変化をつくりやすい一品です。

羅臼産大だことえび焼きの食べ比べ

名物塩えび焼き 6個：650円（税込）名物塩えび焼き 8個：700円（税込）たこ4個＆えび4個 なかよし盛（塩）8個：810円（税込）たこ4個＆えび4個 なかよし盛（ソース）8個：900円（税込）

羅臼の寒冷環境で育った大だこを浜茹でして使うことで、大きく太いのにやわらかい食感を狙えるのが同店の土台です。

たこだけでなくえび焼きも同時に選べるため、その日の気分で味を振り分けたい人や複数人での食べ比べにも相性のよいラインナップになっています。

買い物ついでに立ち寄れる立地と、価格帯の選びやすさがそろっているので、平日の夕食補助にも週末の軽食にも使いやすい新店です。

塩・ソース・マヨ系の軸が明確なため、初回は定番、2回目以降は食べ比べという楽しみ方も組み立てやすくなっています。

【羅臼だこと5種食べ比べを一度に楽しめる！

なかよし屋「名物塩たこ焼き・えび焼きラインナップ特集完全版」】の紹介でした。

