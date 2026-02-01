PS5まわりをすっきり見せたいとき、縦置きの安定感は使い心地に直結しやすいポイントです。

CYBERブランドから、PS5 ProとPS5 slimに対応した専用縦置きスタンドが登場しました。

ネジで固定する方式を採用し、設置スペースと安定性の両立を狙ったアクセサリーです。

CYBER「縦置きスタンド スリム(PS5 Pro／PS5 slim用)」

発売日：2026年2月25日参考価格：1,800円（税込1,980円）販売チャネル：全国のゲーム取扱店・オンラインショップ

サイバーガジェットは、家庭用ゲーム機向けの周辺機器を幅広く展開しているブランドです。

同社はサポートページ上でコントローラーを含む各種製品情報を継続的に案内しています。

今回の新製品はPS5 Pro／PS5 slim専用として設計され、縦置き時のぐらつきを抑えたいユーザー向けのモデルです。

ネジ固定で本体を安定させる構造

固定方式：ネジ式セット内容：縦置きスタンド×1、本体固定用ネジ×1

スタンドと本体をネジで締結する方式なので、掃除や配線整理で本体に触れる場面でも位置がずれにくい設計です。

対応モデルを絞った専用設計

対応機種：PS5 Pro／PS5 slim／PS5 slim デジタル・エディション／PS5 デジタル・エディション 日本語専用非対応：初期型PS5本体（CFI-1およびCFIJ-1で始まる型番）

通常版とデジタル・エディションの両方をカバーしているため、現行モデルでの乗り換え後も使い回ししやすい構成です。

テレビ横に置きやすいサイズ感

サイズ：約 幅146mm×奥行き177mm×高さ23mm素材：ABS

高さを抑えた薄型寸法なので、テレビボード周辺の限られたスペースでも設置計画を立てやすくなっています。

縦置き運用は見た目だけでなく、周辺機器との取り回しを整える実用面でも効果が出やすい選択です。

PS5 Pro／PS5 slim環境をすっきり組みたい人は、固定方式とサイズの2点を軸に比較すると選びやすくなります。

【縦置きでもしっかり固定できる安心設計！

CYBER「縦置きスタンド スリム(PS5 Pro／PS5 slim用)」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月25日です。

Q. 価格はいくらですか？

オープンプライスで、参考価格は1,800円（税込1,980円）です。

Q. 初期型PS5でも使えますか？

初期型PS5本体（CFI-1およびCFIJ-1で始まる型番）には対応していません。

