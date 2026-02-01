韓国発の人気アニメ「ポロロ」の劇場版が、日本語吹替版で地上波3週連続放送されます。

毎週金曜の夕方に追える編成なので、週末前の親子視聴に組み込みやすい放送枠です。

吹替キャストと主題歌の新要素がそろい、既存ファンにも新規視聴者にも入りやすい構成になっています。

ポロロ「劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版」

放送局：TOKYO MX放送期間：2026年3月6日〜2026年3月20日（毎週金曜）放送時間：17:59〜18:30放送回数：全3回

レイズインは1982年設立の音楽制作会社です。

同社は自社レーベルのリリース展開を軸に、アニメ・ポップカルチャー領域の音楽制作にも取り組んでいます。

今回の日本語吹替版は、ポロロと仲間たちがコンピュータ王国を舞台に冒険する劇場版を、テレビ視聴しやすい形で届ける企画です。

山之内すず起用でキャラクターの親しみやすさを強化

ポロロ役：山之内すず前作からの継続起用作品：『ポロロ 雪の妖精村大冒険』

主役の声を前作に続いて同じキャストが担当するため、シリーズ視聴者が作品世界に入り直しやすい設計です。

ティーン層に認知の高いタレント起用が、子ども向け作品に家族外の視聴導線も足しています。

主題歌2曲で冒険の高揚感と余韻を設計

オープニングテーマ：清麗使命女子「正直者はバカを見ない」エンディングテーマ：船ヶ山哲「ココロ」清麗使命女子デビュー日：2026年2月11日

オープニングはデジタル世界のスピード感に合うメッセージ性の強い楽曲で、冒険の始まりを引き上げる構成です。

エンディングは温かいメロディで着地させるため、親子視聴後の会話につながりやすい余韻が残ります。

3週連続編成で追いやすい放送スケジュール

第1回：2026年3月6日（金）17:59〜18:30第2回：2026年3月13日（金）17:59〜18:30第3回：2026年3月20日（金）17:59〜18:30

毎週同時刻の30分枠なので、生活リズムに組み込みながら見逃しを防ぎやすい並びです。

年度替わり前の時期に3回で完結するため、春休み前の家族視聴コンテンツとして扱いやすい放送になっています☆

作品の認知力に加えて、吹替キャストと主題歌の更新要素があることで、テレビ放送でも新鮮さを感じやすい構成です。

金曜夕方に親子で同じ画面を囲みたい家庭にとって、選びやすいアニメ枠になりそうです。

【金曜夕方の親子時間がもっと楽しみになる！

ポロロ「ポロロ 劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ポロロ 劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版の開催期間はいつですか？

放送期間は2026年3月6日〜2026年3月20日（毎週金曜）です。

Q. ポロロ 劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版の最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. ポロロ 劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版の詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金曜夕方の親子時間がもっと楽しみになる！ポロロ「劇場版『コンピュータ王国大冒険」 appeared first on Dtimes.