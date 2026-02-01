格闘技やトレーニングで使うマウスピースは、着け心地の差が集中力に直結しやすいギアです。

RDX SPORTS JAPANが、アスリート起用ムービー第2弾「マウスピースへのこだわり」を公開しました。

今回は実使用者の視点が前面に出た内容で、機能の伝わり方がより具体的になっています。

RDX SPORTS JAPAN「マウスピースへのこだわり」

ムービー公開日：2026年2月18日公開先：RDX JAPAN公式YouTubeチャンネルブランド誕生：1999年（英国・マンチェスター）累計販売数：5,000万個以上

RDX SPORTS JAPANは、英国発の格闘技・フィットネスブランド「RDX」を日本で展開するブランドです。

同ブランドを展開する株式会社Cycleは池袋を拠点に、世界ブランドの総代理店としてスポーツ・ライフスタイル領域の商品を扱っています。

今回の第2弾ムービーは、競技現場での実感に寄せた構成で、マウスピース選びの判断材料を増やす内容です。

実使用者コメントで伝えるフィット感と安心感

対象商品発売時期：2025年11月販売伸長：発売2か月で約1.4倍（約42％増）

映像では、DEEPでプロデビュー戦を勝利で飾った山粼弥十朗選手を起用し、装着時のフィット感や安心感を競技文脈で語る流れになっています。

接触競技だけでなく、食いしばりが起きるウエイトトレーニングまで想定したコメントが入るため、使用シーンを具体的にイメージしやすい構成です。

黒基調の高コントラスト映像と引き締まったトレーニングカットが重なり、ブランドの本気度と機能訴求が視覚的にまとまっています☆

マウスピースは価格だけで比較すると差が見えにくいジャンルですが、実装着者の情報があると選定の精度が上がります。

競技継続中の人はもちろん、これから格闘技やボクシングトレーニングを始める層にも参考になる公開内容です。

【実戦視点のフィット感を映像で確認できる！

RDX SPORTS JAPAN「マウスピースへのこだわり」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ブランドムービー第2弾はいつ公開されましたか？

2026年2月18日に公開されました。

Q. 今回のムービーで訴求している商品はいつ発売されたものですか？

2025年11月発売のRDXマウスピースです。

Q. 販売の伸びはどの程度ですか？

発売2か月で約1.4倍、約42％増と発表されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 実戦視点のフィット感を映像で確認できる！RDX SPORTS JAPAN「マウスピースへのこだわり」 appeared first on Dtimes.