¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÀÄÌÚÏ¡¡¡£Á£±»ÄÎ±ÀµÇ°¾ì¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Äü¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö£Ò£ÓÂè£´Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡¡¥ª¡¼¥ë¿ÊÆþ¸ÇÄê¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚÏ¡¡Ê£²£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï£·£¶¹æµ¡¡££²Ï¢Î¨£²£·¡ó¤ÇÁ°Àá¤ÏÀ¾ÌîÍºµ®¤¬»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤Æ¹Ô¤¯´¶¤¸¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ï¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¸å´ü¾¡Î¨¤Ï£¹£°Áö¤·¤Æ£µ¡¦£·£°¤ÇÏ¢Â³£Á£±µé¤Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¡Á¡£²þ¤á¤Æ½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤È¹£²¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ì¤ÐË¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Äü¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
½éÆü¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ç¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£