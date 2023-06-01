２４日、北京市でスマート天体望遠鏡を使って撮影された月。（北京＝新華社記者／邢広利）

【新華社北京2月25日】中国各地で24日夜、今年最大の上弦の月が観測された。月は地球から約37万キロの近地点付近に位置し、ひときわ明るい姿を見せた。

２４日、黒竜江省大慶市で撮影された月。（大慶＝新華社配信／劉崴）

２４日、黒竜江省ハルビン市で撮影された月。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

２４日、黒竜江省五大連池市で撮影された月。（五大連池＝新華社配信／陸文祥）

２４日、黒竜江省大興安嶺地区で撮影された月。（大興安嶺＝新華社記者／荘宇）

２４日、黒竜江省富錦市で撮影された月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）

２４日、黒竜江省ハルビン市で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／張樹）

２４日、黒竜江省の亜布力（ヤブリ）スキー場で撮影された月。（ハルビン＝新華社配信／曽東）

２４日、黒竜江省同江市で撮影された月。（同江＝新華社配信／劉万平）

２４日、北京市でスマート天体望遠鏡を使って撮影された月。（北京＝新華社記者／邢広利）

２４日、黒竜江省ジャムス市で撮影された月。（ジャムス＝新華社配信／朱宗強）

２４日、黒竜江省嘉蔭県で撮影された月。（嘉蔭＝新華社配信／李紹軍）

２４日、黒竜江省チチハル市で撮影された月。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

２４日、北京市でスマート天体望遠鏡を使って撮影された月。（北京＝新華社記者／邢広利）