¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó£Í¡Û±óÆ£¥¨¥ß¤¬£²ÆüÌÜÏ¢¾¡¡¡ºÇÂ®¥¿¥¤¥àµÏ¿¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Æ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£²²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£²£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê£³£¸¡á¼¢²ì¡Ë¤ÏÁ°È¾£¶£Ò¤Ç£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¥·¥ã¡¼¥×¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ë¤È¸åÈ¾£±£²£Ò¤â¥¤¥ó¤«¤é´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Æ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö½®Â¤Ï¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½®Â¤Ï¹¥¥à¡¼¥É¤À¡£
¡¡£±£²£Ò¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£´£µÉÃ£¸¡££²Æü´Ö¤ÎºÇÂ®¥¿¥¤¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¿¥¤¥à¤Ï¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£