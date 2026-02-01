歓送迎会や卒業シーズンに向けて、会場探しの悩みを減らせる出張ケータリング企画が始まります。

無限ミートケータリングが、新規利用団体向けにプラン料金半額キャンペーンの受付を開始しました。

会社・自宅・学校を会場に変えられる点が、春の幹事業務を軽くしてくれる内容です。

無限ミートケータリング「出張ケータリング半額キャンペーン」

受付開始：2026年2月25日 10:00特典内容：ケータリングプラン料金 50％OFF対象：初回利用の団体（法人・個人・学校）当選数：先着10組

無限ミートケータリングは、いつもファンキーな有限会社が運営する出張ケータリングサービスです。

同サービスは大阪市を中心に、ローストビーフ食べ放題と飲み放題を軸にしたパーティー提供を行っています。

今回の企画は、歓送迎会と卒業パーティーが増える時期に合わせた期間限定のモニターキャンペーンです。

半額モニターキャンペーンの適用条件

適用条件：実施後アンケートへの協力適用条件：写真撮影およびSNS掲載への協力

本キャンペーンは価格を下げるだけでなく、実施後のフィードバック取得まで含めた設計です。

幹事側はコストを抑えながら実施でき、運営側は現場データを蓄積できる仕組みになっています。

会社・学校・自宅で使える出張対応スタイル

対応場所：オフィス／自宅／学校（教室・ホール）出張対応エリア：大阪市内

会場を借りる前提ではなく、普段使っている場所をそのままパーティー会場に変えられる点が特徴です。

移動時間や退店時間の制約を受けにくいため、参加者同士の会話時間を確保しやすくなります。

幹事負担を減らす運営オペレーション

対応内容：機材搬入／会場設営／配膳／撤収・片付け対応人数目安：20名様〜

準備から片付けまでをスタッフが担当するため、幹事は進行と参加者対応に集中できます。

部署単位の歓送迎会や大学の打ち上げなど、人数が多い会でも運営を組み立てやすい仕様です。

ローストビーフ食べ放題プランの価格軸

プラン料金：4,000円（税込）から提供内容：ローストビーフ食べ放題・飲み放題

主軸メニューを食べ放題に置くことで、参加者ごとの満足度差が出にくい構成になっています。

保温機材を持ち込んで温かい料理を提供する運用は、出張型でも食事品質を保ちやすいポイントです。

春は会場確保が難しくなる時期なので、場所を選べる出張型は選択肢として実用性があります。

コスト、設営負担、移動負担を同時に見直したい幹事にとって、比較検討しやすいキャンペーンです。

【春の歓送迎会を会場づくりから支える！

無限ミートケータリング「幹事応援出張ケータリング半額キャンペーン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 無限ミートケータリング 出張ケータリング半額キャンペーンの対象は？

対象は初回利用の団体（法人・個人・学校）です。

Q. 無限ミートケータリング 出張ケータリング半額キャンペーンの最新情報はどこで確認できますか？

公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。

Q. 無限ミートケータリング 出張ケータリング半額キャンペーンの詳細はどこで見られますか？

本記事または公式ページをご確認ください。

