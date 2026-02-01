医療・福祉の採用課題を、現場目線で整理できる新しいYouTubeチャンネルが開設されました。

第一弾では、人材紹介に頼り切らない採用活動の考え方をテーマにした動画が公開されています。

求人を出しても応募が集まりにくい施設にとって、実務に落とし込みやすい内容です。

日本教育クリエイト「医療・福祉の経営お助けチャンネル」

開設日：2026年2月25日運営会社所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階設立：1975年10月資本金：5,000万円

日本教育クリエイトは、医療・福祉・保育・IT領域で人材サービスと生涯学習を展開する企業です。

同社が開設した「医療・福祉の経営お助けチャンネル」は、医療機関や福祉施設の経営課題に特化した情報発信の場です。

開設時に公開された第一弾動画では、採用活動を自院で改善していくための視点が具体的に示されています。

第一弾動画で押さえる採用改善の4ポイント

解説ポイント：4項目（時給設定／求人の見せ方／検索キーワード／雇用形態別掲載）

動画では、時給設定の考え方と注意点を起点に、応募につながる求人の作り方が整理されています。

特に「見られる求人」と「応募される求人」を分けて考える視点は、掲載文面の改善に直結します。

採用活動を感覚ではなく設計で進めたい施設にとって、実務で使いやすい導入編です。

人材紹介依存を下げるための雇用形態別アプローチ

対象雇用形態：2区分（フルタイム／時短勤務）

フルタイムと時短勤務を同じ訴求で募集すると、求職者に条件が伝わりにくくなります。

動画では雇用形態ごとに求人情報を最適化する考え方が示され、母集団形成の精度を高めやすくなっています。

採用単価を抑えながら応募の質を上げたい場面で、見直しの軸として機能する内容です。

現場の経営課題を横断して学べるチャンネル設計

主な課題領域：4領域（人材確保／職員育成／組織運営／業務改善）

医療・福祉現場では、採用不足だけでなく育成体制や業務の属人化も同時に起きやすい状況です。

このチャンネルは制度解説だけで終わらず、現場運用まで踏み込む構成になっています。

採用と組織運営を切り分けずに捉えられる点が、実務担当者にとって大きなメリットです。

継続視聴で組織づくりの判断基準をそろえる

開設時公開本数：第1弾 1本

まずは第一弾で採用活動の基本設計を整え、その後の配信で運用改善へ広げる流れが取りやすくなります。

院内や施設内で同じ動画を共有すると、採用基準や求人方針の認識を合わせやすくなります。

現場で使える知見を積み上げる学習チャネルとして、継続視聴しやすい立ち上がりです☆

採用の打ち手が固定化しやすい時期ほど、外部委託以外の選択肢を持つことが重要になります。

医療・福祉の現場で実践しやすい言葉で整理されている点が、このチャンネルの強みです。

【人材紹介に頼らない採用戦略を動画で学べる！

日本教育クリエイト「医療・福祉の経営お助けチャンネル開設」】の紹介でした。

