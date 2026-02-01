高知の春祭りで土佐クラフトを満喫！TOSACO「土佐のおきゃく2026ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷」
高知の春を代表する宴イベントに、地元クラフトビール醸造所TOSACOの出店が決まりました。
屋台グルメと一緒に飲み比べを楽しめる週末が、3月に2回やってきます。
高知の食と酒を一度に味わえる「土佐のおきゃく」らしい組み合わせです。
TOSACO「土佐のおきゃく2026 ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷」
出店日：2026年3月7日・8日／3月14日・15日会場：東洋電化中央公園（高知市）開催時間：10:00〜21:00（ご当地グルメ屋台村）入場料：無料（飲食有料）
土佐の「おきゃく」は、2006年から高知市を中心に毎年3月に開催されるお酒文化イベントです。
TOSACOは高知カンパーニュブルワリーが手がけるクラフトビールブランドです。
今回は人気企画「ご当地グルメ屋台村」と「土佐の大座敷」の2会場で、土佐の食材と相性の良いビールを提供します。
ご当地グルメ屋台村で楽しむ食とビールの組み合わせ
開催日：2026年3月7日・8日有料席予約開始：2026年2月1日
この会場には高知県内のご当地グルメやB級グルメ、地酒、春のフルーツが集まります。
料理の選択肢が多い場なので、クラフトビールの個性を食事に合わせて選びやすいのが魅力です。
友人同士でシェアしながら土佐らしい組み合わせを探す時間も、このイベントならではの楽しみです。
土佐の大座敷で味わう高知らしい宴スタイル
開催日：2026年3月14日・15日
土佐の大座敷は、土佐らしいお座敷文化を体験しながらゆったり過ごせる企画です。
立ち飲み中心のフェスとは違い、会話と料理とお酒をじっくり楽しめる空気が生まれます。
高知の宴文化を体感したい来場者にとって、TOSACOの出店は外せないポイントです。
TOSACOが打ち出す地域素材クラフトの魅力
土佐文旦／黒糖／榧の実ありがとさこや榧の森ヘイジー
TOSACOのビールは、地域原料と地域循環を意識した設計が土台になっています。
土佐文旦のような高知らしい素材を使うことで、香りや余韻に土地の個性がにじみます。
ご当地グルメと合わせると素材同士のつながりが見えやすく、旅の記憶に残る一杯になりやすい構成です。
高知の春イベントを狙うなら、前半の屋台村と後半の大座敷で雰囲気の違いを楽しむ回り方が効果的です。
同じブランドのビールでも、食べる料理と座る場が変わると印象が変わる体験を味わえます。
【高知の春祭りで土佐クラフトを満喫！
TOSACO「土佐のおきゃく2026ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷」】の紹介でした。
よくある質問
Q. TOSACO 土佐のおきゃく2026 ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷の開催場所はどこですか？
会場は東洋電化中央公園（高知市）です。
Q. TOSACO 土佐のおきゃく2026 ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷の開催時間を教えてください。
開催時間は10:00〜21:00（ご当地グルメ屋台村）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 高知の春祭りで土佐クラフトを満喫！TOSACO「土佐のおきゃく2026ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷」 appeared first on Dtimes.