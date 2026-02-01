広告費の中身が見えにくいという悩みに向き合う、透明性重視のWebマーケ支援サービスがスタートしました。

SIMPLEが、Web担当不在の企業向けに「M-UNITE」をリリースしました。

戦略設計から広告運用、制作、解析までをまとめて任せられる体制が特長です。

M-UNITE「Webマーケティング・アウトソーシング支援サービス」

提供開始：2026年2月料金：月額250,000円〜所在地：東京都千代田区麹町2-10-3電話相談受付：平日10:00〜18:00

M-UNITEは、Webマーケティングの外部チームとして企業の実務を伴走するアウトソーシングサービスです。

運営元の株式会社SIMPLEは、戦略設計と広告運用に加えて制作やシステム開発まで一貫対応する体制を持つ企業です。

今回のリリースでは、広告運用のブラックボックス化を避けながら、採用難の時代でも実務チームを立ち上げやすい仕組みを打ち出しています。

導入前の課題整理と透明運用の設計

課題整理項目：4項目透明性原則：3項目料金プラン：P1 250,000円〜／P2 400,000円〜／P3 550,000円〜／P4 700,000円〜

公開画像では「Web担当がいない・詳しい人がいない状態でも大丈夫です。」という見出しと4つの課題カードが並び、導入前の論点が一目で把握できる構成です。

課題は「採用コスト」「透明性への不安」「担当不在」「広告・LP・計測・改善の分断」に整理され、改善の優先順位を決めやすい設計になっています。

M-UNITEは広告アカウントの共有と媒体への直接支払い推奨により、実費と運用判断の根拠を確認しやすい運用を重視しています。

さらに施策の仮説と検証結果をドキュメント化して共有するため、契約終了後も社内に知見を残しやすい点が強みです。

サービス領域は戦略設計、広告運用、SEO、LP制作、GA4・GTM解析まで連動し、分断しがちな改善サイクルを一本化できます。

4つの料金プランは、運用最適化中心のライト運用から、インハウス代替まで段階的に選べる構成です。

マーケター採用の固定費が重い企業にとって、必要領域から月額で始められる形は導入ハードルを下げる選択肢になります。

数字と判断理由を共有する前提で外部チームを活用したい企業にとって、比較検討しやすい新サービスです。

【採用コストを抑え広告運用を可視化！

M-UNITE「Webマーケティング・アウトソーシング支援サービス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. M-UNITEの料金はどこから始まりますか？

月額250,000円から利用できます。

Q. 料金プランはいくつありますか？

P1からP4までの4プランが用意されています。

Q. どの業務範囲まで依頼できますか？

戦略設計、広告運用、SEO、LP制作、GA4・GTM解析まで一体で依頼できます。

