江戸由来の本畳表を、街歩きしやすい仕様に仕立てた新作草履が登場しました。

DEN PROJECTが、伝統技術とラバーソールを組み合わせた受注モデルを展開しています。

2026年2月から受注が始まり、和装にもデニムにも合わせやすい一足として注目を集めています。

DEN PROJECT「本畳表ラバーソール草履 茶綿デニム坪通鼻緒」

価格：19,800円（税込）受注期間：2026年2月〜4月末納品予定：2026年6月より順次発送サイズ：L／LL仕様：茶竹（ナチュラル）／烏（チャコール）

DEN PROJECTは、熟練職人の手仕事による伝統的な履物を現代向けに再設計するブランドです。

同ブランドは、江戸時代から礼装用として重宝されてきた本畳表を、日常の歩行環境で使いやすい形にアップデートしています。

今回のモデルは、伝統素材の質感と実用ソールを一足に重ねたハイブリッド設計です。

500本以上の竹皮で編み上げる本畳表

表素材：天然竹皮（本畳表）竹皮使用数：1足あたり500本以上

一般的な畳のイメージとは異なり、高級履物の本畳表は天然竹皮を使う伝統技法です。

細く裂いた竹皮を均一に編み込む工程が、足裏の当たりを整えながら凛とした表情を生みます。

見た目の静かな美しさと履き心地を同時に支える、職人技の核となるパートです。

高密度EVAとラバーで支える現代歩行ソール

ミッドソール：高密度EVAアウトソール：全面ラバー意匠：木目調ブラックマーブル

見た目は和の草履でありながら、足元は現代の路面環境を前提にした構成となっています。

クッション性と耐久性を担う高密度EVAに、滑りに配慮したラバーを重ねることで実用性を高めています。

雨上がりの舗装路でも履きやすい設計です。

茶綿デニム鼻緒とレザー前坪の素材バランス

鼻緒素材：茶綿デニム前坪・鼻緒裏素材：レザー（ブラウン／ホワイト）

鼻緒には、使い込むほど風合いが深まる茶綿デニムが採用されています。

指に触れる前坪と鼻緒裏にレザーを合わせることで、足当たりのやわらかさと質感のコントラストが際立ちます。

和装の外しとしても、カジュアルの引き締め役としても使いやすい素材構成です。

茶竹と烏の2色展開と別注対応

カラー：茶竹（ナチュラル）／烏（チャコール）OEM製作期間目安：約2ヶ月

竹皮の風合いを活かす茶竹は軽やかな印象で、烏は足元を引き締めるシックな表情にまとまります。

色選びでスタイリングの温度感を変えられる点も、このモデルの楽しさです。

ブランド向けの別注相談にも対応しており、館内履きやアパレル連携まで展開できる柔軟性があります。

伝統履物を日常で使いにくいと感じていた人にとって、素材とソールの設計バランスは大きな魅力です。

和装のためだけでなく、普段の装いに和の質感をひとさじ加えたい場面でも活躍が期待できます。

【500本竹皮が生む和モダンの履き心地！

DEN PROJECT「本畳表ラバーソール草履 茶綿デニム坪通鼻緒」】の紹介でした。

